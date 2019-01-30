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Возле суда в Николаеве расстреляли супругов

Комментариев: 6
В Ингульском районе города Николаева возле районного суда местный житель смертельно ранил из огнестрельного оружия супругов.
Факт квалифицирован по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины
Факт квалифицирован по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины
mk.npu.gov.ua

Возле районного суда в Николаеве местный житель стрелял в супругов, в результате чего мужчина и женщина погибли. 

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

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“Сегодня около 15:00 в Ингульском районе города Николаева возле Ленинского районного суда местный житель смертельно ранил из огнестрельного оружия супругов. Женщина погибла на месте происшествия, мужчина - в карете скорой помощи“, - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника на месте преступления. Сейчас там работает следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты.

“Предварительно факт квалифицирован по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)“, - отметили в полиции.

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Напомним, в Днепре неизвестный обстрелял из гранатомета внедорожник Toyоta Land Cruiser, в котором находился криминальный авторитет по прозвищу “Каха“.

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Теги: убийство, стрельба, Николаев и Николаевская область, супруга
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Комментариев (7)
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ВосставшийИзБана    30.01.2019, 18:11
Оценка:  -5
ВосставшийИзБана
Донбасс шагает по планете.
tinkerrr    30.01.2019, 18:24
Оценка:  0
tinkerrr
Ты имеешь ввиду, что убивают не только жителей Донбасса, но и людей из других регионов, как вот эту пару?
ВосставшийИзБана    30.01.2019, 19:02
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Я имею ввиду стиль решения проблем.
farfalle    30.01.2019, 19:03
Оценка:  -1
farfalle
Стиль решения проблем в других регионах иной?
ВосставшийИзБана    30.01.2019, 19:08
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Ну, если ты кроме своего родного Донбасса ничего не видел, что я тебе буду объяснять?
farfalle    30.01.2019, 18:48
Оценка:  0
farfalle
и сюда приплел...
Антибес    30.01.2019, 17:40
Оценка:  -2
Антибес
Петю и Марину Порошенко?Нет?Очень жаль!Тогда земля пухом убиенным.А Пете и Марине приготовиться!
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