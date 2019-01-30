Возле суда в Николаеве расстреляли супругов

В Ингульском районе города Николаева возле районного суда местный житель смертельно ранил из огнестрельного оружия супругов.

Возле районного суда в Николаеве местный житель стрелял в супругов, в результате чего мужчина и женщина погибли.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

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“Сегодня около 15:00 в Ингульском районе города Николаева возле Ленинского районного суда местный житель смертельно ранил из огнестрельного оружия супругов. Женщина погибла на месте происшествия, мужчина - в карете скорой помощи“, - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника на месте преступления. Сейчас там работает следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты.

“Предварительно факт квалифицирован по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)“, - отметили в полиции.

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Напомним, в Днепре неизвестный обстрелял из гранатомета внедорожник Toyоta Land Cruiser, в котором находился криминальный авторитет по прозвищу “Каха“.