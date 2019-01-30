Симоненко подал документы в ЦИК для участия в выборах-2019

Политик принес в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты от запрещенной Компартии.

Симоненко баллотируется в президенты от КПУ EPA/UPG

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Петр Симоненко подал документы для регистрации кандидатом в президенты как выдвиженец от Компартии Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Ранее министр юстиции Павел Петренко заявлял, что Симоненко могут зарегистрировать кандидатом в президенты только как самовыдвиженца, но не от запрещенной в стране политической силы.

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Симоненко выдвинула кандидатом в президенты 3 января Компартия Украины. В Комитете избирателей также предупреждали, что от КПУ он не сможет стать официальным кандидатом.

Напомним, ранее Петр Симоненко заявил, что идет в президенты и в случае победы обещает Донбассу широкую автономию, а Украине - федерализацию.