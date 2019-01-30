В ООС опровергли информацию ГБР о военном командире-взяточнике

В пресс-центре заверили, что ни один командир военной части не был задержан по обвинению в получении неправомерной выгоды.

В ООС заверили, что их командиров на взятках не ловили facebook.com/pressjfo.news

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В пресс-центре ООС опровергли информацию о том, что командир одной из военных частей находится под стражей после задержания за взятку в размере $2500.

Таким образом, ведомство опровергло информацию пресс-службы ГБР о задержании контрразведчика СБУ и военного командира при получении вознаграждения за контрабанду сигарет из зоны ООС.

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Также в пресс-центре рассказали, что отдельные СМИ и соцсети распространили имя военного, сообщив, что это герой Украины и командир 10 отдельной горно-штурмовой бригады подполковник Василий Зубанич.

В ведомстве заверили, что Зубанич в настоящее время находится на обучении в Национальном университете обороны Украины и в течение декабря-января правоохранительными органами не задерживался и ни в чем не обвинялся.

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Само расследование дела контрабанды сигарет в Трехизбенке Луганской области, тем не менее, существует, отметили в ООС. Пресс-центр уточнил, что все действия по разоблачению преступников были проведены по приказу командования ООС и осуществены военной прокуратурой и главным управлением СБУ.

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“Следователь Территориального управления Госбюро расследований в Краматорске был привлечен на завершающем этапе правоохранительной операции - задержании участников преступной группировки“, - отметил пресс-центр.

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Сейчас материалы дела переданы этому следователю, но процессуальное руководство продолжает осуществлять военная прокуратура ООС, продолжается работа по установлению других участников преступной схемы.

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Напомним, ранее в ГБР сообщили, что работник военной контрразведки СБУ и командир одной из воинских частей были задержаны при получении взятки в $2500 за контрабанду сигарет из зоны ООС в Украину.