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Бюллетень с кандидатами снова подрос: ЦИК зарегистрировал уже 26 человек

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К списку официальных кандидатов присоединились Владимир Зеленский, Инна Богословская и Игорь Смешко.
ЦИК увеличил бюллетень с кандидатами в президенты еще на три фамилии
ЦИК увеличил бюллетень с кандидатами в президенты еще на три фамилии
facebook.com/UACEC

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ЦИК зарегистрировал еще троих кандидатов в президенты. Такое решение комиссия приняла в среду, сообщает Интерфакс-Украина.

Новыми кандидатами в президенты стали шоумен Владимир Зеленский, экс-глава СБУ Игорь Смешко и экс-нардеп от ПР Инна Богословская. Зеленский баллотируется от партии “Слуга народа“, в то время как Смешко и Богословская - самовыдвиженцы.

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Всего Центризбирком на данный момент зарегистрировал 26 кандидатов. Это Геннадий Балашов, Ольга Богомолец, Юрий Бойко, Александр Вилкул, Анатолий Гриценко, Александр Данилюк и Дмитрий Добродомов.

Кроме того, в официальном списке кандидатов - Сергей Каплин, Илья Кива, Аркадий Корнацкий, Руслан Кошулинский и Виталий Куприй.  

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Уже зарегистрированы ЦИК также Олег Ляшко, Александр Мороз, Евгений Мураев, Валентин Наливайченко, Роман Насиров, Андрей Садовый, Виталий Скоцик, Сергей Тарута, Юлия Тимошенко, Александр Шевченко и Игорь Шевченко.

Напомним, ранее разведка США предупреждала, что Россия готовится использовать кибертехнологии для вмешательства в выборы президента в Украине 31 марта.

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Теги: ЦИК, кандидаты, регистрация, выборы президента, Зеленский, Богословская, Смешко
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