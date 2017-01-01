Бюллетень с кандидатами снова подрос: ЦИК зарегистрировал уже 26 человек
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ЦИК зарегистрировал еще троих кандидатов в президенты. Такое решение комиссия приняла в среду, сообщает Интерфакс-Украина.
Новыми кандидатами в президенты стали шоумен Владимир Зеленский, экс-глава СБУ Игорь Смешко и экс-нардеп от ПР Инна Богословская. Зеленский баллотируется от партии “Слуга народа“, в то время как Смешко и Богословская - самовыдвиженцы.
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Всего Центризбирком на данный момент зарегистрировал 26 кандидатов. Это Геннадий Балашов, Ольга Богомолец, Юрий Бойко, Александр Вилкул, Анатолий Гриценко, Александр Данилюк и Дмитрий Добродомов.
Кроме того, в официальном списке кандидатов - Сергей Каплин, Илья Кива, Аркадий Корнацкий, Руслан Кошулинский и Виталий Куприй.
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Уже зарегистрированы ЦИК также Олег Ляшко, Александр Мороз, Евгений Мураев, Валентин Наливайченко, Роман Насиров, Андрей Садовый, Виталий Скоцик, Сергей Тарута, Юлия Тимошенко, Александр Шевченко и Игорь Шевченко.
Напомним, ранее разведка США предупреждала, что Россия готовится использовать кибертехнологии для вмешательства в выборы президента в Украине 31 марта.