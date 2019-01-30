Появилось видео убийства пары у суда Николаева

Мужчина в упор расстрелял семейную пару, сел у здания суда и ждал полицию, а сын пытался покинуть город.

Появилось видео убийства семейной пары у здания Ленинского райсуда Николаева. Запись из камеры уличного наблюдения распространило издание Новости-Н.

На видео видно, что двое мужчин стоят у синего микроавтобуса Merceses Vito, затем направляются к стоящей на пороге здания суда группе людей. Идущий впереди мужчина прячет за спиной оружие.

Подойдя ближе, он буквально в упор выстрелил сначала в мужчину, затем в его жену. Раненая женщина предприняла попытку убежать, но убийца еще раз выстрелил в нее.

После убийца вернулся к микроавтобусу, где некоторое время спорил с сыном, который в итоге сел за руль авто и уехал.

Убийца сел на пороге, положил рядом карабин и ждал приезда полиции.

Сын мужчины был вскоре задержан на выезде из Николаева в сторону Одессы.