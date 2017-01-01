Экспертов звали на Азов "одноразово" в качестве жеста доброй воли - МИД РФ

Ни о какой долгосрочной мониторинговой миссии в Керченском проливе Россия слышать категорически не хочет.

"Не может быть и речи" - так в РФ теперь реагируют на идею наблюдателей в Азовском море EPA/UPG

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Об организации международной мониторинговой миссии в Керченском проливе не может быть и речи, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин, передает ТАСС.

Так он прокомментировал совместную французско-германскую инициативу о возможной отправке миссии в Азовское море для мониторинга соблюдения правил судоходства.

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“Об этом и речи не может быть. Мы в качестве жеста доброй воли предложили такую одноразовую поездку экспертов, чтобы они потом доложили своему руководству“, - подчеркнул он.

“К сожалению, это было воспринято как приглашение к более широкому танцу. Нас такой подход не устраивает“, - говорит Карасин.

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Позиция России с самого начала была “понятной и логичной“, заверил он: “Мы в лице президента Путина предложили канцлеру Меркель, что если они хотят направить одноразовую группу для того, чтобы посмотреть, как обстоят дела на месте в Керченском проливе, то мы готовы это организовать“.

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При этом Россия категорически против того, чтобы это увязывалось с многосторонним форматом мониторинга, “да еще включая Украину, то есть фактически раздувать формат до полномасштабной, долгосрочной миссии“, подчеркивает замглавы МИД РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия стала пропускать больше кораблей в порт Мариуполя перед приездом туда глав МИД Чехии и Дании.