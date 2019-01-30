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Патриарх Иерусалимский Феофил наградил Новинского

Комментариев: 4
Патриарх Иерусалимский Феофил наградил Новинского

“Я был удостоен высокой чести - из рук Блаженнейшего Патриарха Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофила III получил награду Иерусалимской Православной Церкви - Золотой Крест Высшего Таксиарха Рыцарей Пресвятого Гроба Господня“, написал на своей странице в Фейсбук глава фракции Оппозиционного блока в ВР Вадим Новинский, который в составе делегации Украинской Православной Церкви во главе с Управляющим делами УПЦ митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием посетил Иерусалим, пишут Комментарии.

Политик считает огромной честью для себя  получить такую возможность и внести посильный вклад в реставрацию главной Православной святыни – Храма Гроба Господня. “Искренне благодарен Его Блаженству и всей Иерусалимской Православной Церкви за поддержку канонической Украинской Православной Церкви, особенно в такие непростые для украинского Православия времена“. 

Предстоятель Иерусалимской Православной церкви, вручая награду, сказал, что Вадим Новинский отмечен за заслуги перед Иерусалимской Православной Церковью. Напомним, благодаря его меценатской помощи в 2016-2017 годах в Храме Гроба Господня впервые за последние 200 лет проведены реставрационные работы. Усилия реставраторов были сосредоточены на укреплении и сохранении Кувуклии – небольшой купольной часовни, находящейся в центре Ротонды храма, над местом, где было погребено и три дня покоилось тело Иисуса Христа. Руководила реставрационным проектом архитектор Антония Моропуло. Для проведения работ было заключено специальное соглашение между католической, православной и армяно-григорианской конфессиями, которые несут ответственность за содержание Кувуклии.

Также по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия 30 января 2019 года Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний встретился с Патриархом Иерусалимским Феофилом III. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ. Во время встречи речь шла о ситуации в мировом Православии вообще и в церковной жизни Украины в частности. Патриарх Феофил заверил в своих молитвах за единство украинского и мирового Православия, отметил необходимость особой христианской мудрости, терпения и смирения. Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви тепло отозвался о Блаженнейшем Митрополите Киевском и всея Украины Онуфрие, охарактеризовав его как “особого иерарха и глубоко духовного человека“.

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Комментариев (4)
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ВосставшийИзБана    30.01.2019, 18:57
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Информация к размышлению. В 1999 израильский археолог Зэев Херцог сделал заявление, которое имело эффект разорвавшейся бомбы. Он сказал, что за 70 лет раскопок на территории государства Израиль не найдено ни одного доказательства библейской истории. Так что этот "гроб господень" такая же бутафория
ВосставшийИзБана    30.01.2019, 18:58
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
как и РПЦ. Так что наградивший и награжденный друг друга стоят.
weightless    30.01.2019, 18:50
Оценка:  0
weightless
Наконец-то Новинский вернулся в родные пенаты
и получил леденец от израильского патриарха
ВосставшийИзБана    30.01.2019, 18:29
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Ха-ха! Теперь Новинский - крестоносец. А может тамплиер?
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