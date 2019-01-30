Песков об Украине и РФ: Нет никакой войны, есть "уродливые проявления"

Пресс-секретарь президента РФ назвал украинцев и россиян братскими народами и обвинил Украину в провокациях на линии соприкосновения.

Песков считает, что в Украине идет "гражданская война", РФ тут не причем EPA/UPG

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Между Россией и Украиной нет никакой войны. Об этом завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что Москва при этом не может позитивно оценить отношения между двумя странами. “Никакой войны между Россией и Украиной нет, это две соседние страны, два братских народа, но, в то же время, безусловно, мы не можем дать позитивную оценку“, - подчеркнул Песков.

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По его мнению, Украина находится в состоянии “гражданской войны“. “Есть события в Украине, которые спровоцированы властями в Киеве и которые привели к образованию двух республик на юго-востоке“, - считает чиновник.

Кроме того, по словам Пескова, в Украине происходит “серия продолжающихся провокаций, которая ведет к нагнетанию напряженности на линии соприкосновения“.

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“Вот, что есть де-факто, а также много других событий, которые стали последствием силового переворота, имевшего место в Киеве“, - считает пресс-секретарь президента.

Он обвинил Украину в дискриминационных мерах в отношении российских компаний и посягательстве на их собственность, а также в посягательстве на свободу российских СМИ и безопасность журналистов из РФ.

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При этом в Кремле хотели бы, чтобы отношения Москвы и Киева были свободны от “уродливых проявлений“, заявил Песков.

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