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Песков об Украине и РФ: Нет никакой войны, есть "уродливые проявления"

Комментариев: 3
Пресс-секретарь президента РФ назвал украинцев и россиян братскими народами и обвинил Украину в провокациях на линии соприкосновения.
Песков считает, что в Украине идет "гражданская война", РФ тут не причем
Песков считает, что в Украине идет "гражданская война", РФ тут не причем
EPA/UPG

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Между Россией и Украиной нет никакой войны. Об этом завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что Москва при этом не может позитивно оценить отношения между двумя странами. “Никакой войны между Россией и Украиной нет, это две соседние страны, два братских народа, но, в то же время, безусловно, мы не можем дать позитивную оценку“, - подчеркнул Песков.

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По его мнению, Украина находится в состоянии “гражданской войны“. “Есть события в Украине, которые спровоцированы властями в Киеве и которые привели к образованию двух республик на юго-востоке“, - считает чиновник.

Кроме того, по словам Пескова, в Украине происходит “серия продолжающихся провокаций, которая ведет к нагнетанию напряженности на линии соприкосновения“.

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“Вот, что есть де-факто, а также много других событий, которые стали последствием силового переворота, имевшего место в Киеве“, - считает пресс-секретарь президента. 

Он обвинил Украину в дискриминационных мерах в отношении российских компаний и посягательстве на их собственность, а также в посягательстве на свободу российских СМИ и безопасность журналистов из РФ.

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При этом в Кремле хотели бы, чтобы отношения Москвы и Киева были свободны от “уродливых проявлений“, заявил Песков. 

Напомним, ранее в Кремле объяснили общение Владимира Путина и Дональда Трампа без переводчика.

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Теги: Песков, Украина, РФ, война, отношения
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Комментариев (3)
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Антибес    30.01.2019, 19:01
Оценка:  -1
Антибес
Не нужно быть Песковым чтобы сказать что нет не то чтобы войны между РФ и Украиной,но нет даже тени этой прямой войны.Это одно и то же что говорить о бое между мастифом и кокер-спаниелем.Шансов в прямой войне с Россией у Украины нет и не будет.Говорю как ТРЕЗВОМЫСЛЯЩИЙ гражданин Украины.
ВосставшийИзБана    30.01.2019, 18:52
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
"Уродливые проявления" "русского мира". А линия соприкосновения РФ и Украины проходит совсем не там, где идут боевые действия. Или он намекает, что недореспублики уже вошли в состав РФ?
chytan    30.01.2019, 18:51
Оценка:  0
chytan
Ты баран !!! А почему "линия соприкосновения" между войсками РФ и Украины проходит по территории Украины ?!!! И разве это не война ?!!!
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