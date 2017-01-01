СМИ назвали причину убийства пары у суда Николаева

Подозреваемый якобы был должен семейной паре 2,5 миллиона гривен. Ленинский райсуд Николаева рассматривал дело убитых и подозреваемого.

Подозреваемый в убийстве семейной пары у здания Ленинского райсуда Николаева был им должен 2,5 миллиона гривен. Об этом изданию Преступности.net сообщили источники в суде.

Подозреваемый в стрельбе оказался уроженец Одессы, который на протяжении длительного времени проживает в Николаеве, Герасим Багирянц. Он занял у семейства Беловых из Одессы 2,5 миллиона гривен, а в качестве залога предоставил два жилых дома, расположенных на улице 9-я Линия и в переулке 2-й Бульварный. В итоге деньги он им не вернул, а дома подарил своим сыновьям - Артему и Максиму, и некой Наталье Петрик. Из-за этого Максим Белов обратился в суд.

В среду, 30 января, в 13:00 под председательством судьи Тихоновой в Ленинском районном суде состоялось заседание по иску Михаила Белова к Герасиму Багирянцу, в котором истец просил суд признать недействительными договоры дарения.

В результате суд удовлетворил иск Белова и признал эти договоры недействительными. После окончания заседания на улице возле здания суда Багирянц достал из автомобиля ружье и совершил несколько выстрелов - в Белова и его супругу.

Стоит отметить, что 21 августа 2018 года относительно Багирянца Ингульский отдел Государственной исполнительной службы открыл исполнительное производство в пользу Михаила Белова.

Ранее появилось видео убийства пары у суда Николаева. Также сын подозреваемого был вскоре задержан на выезде из Николаева в сторону Одессы.

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