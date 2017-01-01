В Украину пытались ввезти партию контрабандного оружия

Злоумышленники пытались провезти через границу партию несоответствующих стандартам карабинов Скорпион под видом охотничьих карабинов.

В Украине контрабандисты, будучи в сговоре с сотрудниками Нацполиции и МВД, наладили поставки огнестрельного оружия через таможню в Одесской области. Об этом в среду, 30 января, сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что злоумышленники предоставляли сотрудникам таможни недостоверные сведения о фактическом содержании отправления.

Так, в конце января 2019 в Одесскую таможню из Чехии прибыло 250 карабинов Скорпион, которые не соответствовали требованиям государственного стандарта и не могли перемещаться через государственную границу Украины.

Представители предприятия-заказчика направляли образцы карабинов в частную мастерскую, где их перерабатывали и приводили в соответствие с нормами ГОСТ.

"После чего упорядоченные образцы должны были быть направлены в экспертное учреждение для получения сертификата соответствия и дальнейшего растаможивания всего оружия как "карабинов охотничьих" для реализации на территории Украины", - говорится в сообщении.

При проведении обыска автомобиля "курьера", следователи ГБР изъяли образцы оружия, документы, а также деньги в размере 35 000 долларов США, 1800 евро и 175 000 грн.

Правоохранители проводят следствие. Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

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