Тимошенко купила в Чернигове сало и вышиванки на рынке

Как утверждают очевидцы, Юлия Тимошенко много общалась с продавцами и посетителями, прошлась торговыми рядами, на которых продаются как промышленные товары, так и продукты питания.

На рынке Тимошенко охотно выбирала свежее сало, а также приобрела у местных торговцев вышиванки.

“Рынок в Украине — это некий фейсбук “живую“... Не случайно советуют идти именно на базар, чтобы узнать, чем живет и чем дышит народ. Люди, с одной стороны, видят новости по телевизору и слышат, что у нас “реформы и все замечательно“, а с другой стороны, они идут на базар, заходят в аптеку и почему-то никакого “улучшения“ не замечают... Таким образом, между телевизором и холодильником возникает непреодолимый антагонизм“, — написала Тимошенко.

По наблюдениям Юлии Тимошенко, каждый хочет справедливости, правды, нормальной, комфортной и достойной жизни.

“Люди понимают, что для этого нужно менять. Прежде всего, власть. Люди готовы к изменениям, готовы к выбору, готовы выбрать новый путь“, — уверена Юлия Тимошенко.

Также Тимошенко отметила, что несмотря на все трудности и проблемы, в украинцах живет надежда.

“Надежда, что нам все-таки по силам построить такую ​​Украину, которой мы стоим. Это — самое главное“, — оптимистично подчеркнула Юлия Тимошенко.