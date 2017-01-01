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В Ровенской области перевернулась маршрутка с пассажирами

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В автобусе находились 10 человек. Троих из них доставили в больницу. Еще троим оказали помощь на месте.
Автобус перевернулся на скользкой дороге
Автобус перевернулся на скользкой дороге
rv.npu.gov.ua

На трассе Киев-Ковель-Ягодин в среду, 30 января, маршрутка, в салоне которой находилось 10 человек, перевернулась и вылетела в кювет, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что авария произошла около 15:00 на выезде из города Сарны. В ДТП пострадали три человека.

Предварительно установлено, что водитель маршрутного автобуса Mercedes-Benz не учел дорожную обстановку и состояние покрытия и не выбрал безопасную скорость движения. На дороге автобус начало заносить, после чего он и перевернулся в кювет.

Трое пассажиров были госпитализированы, еще трем оказали медицинскую помощь на месте.

В полиции добавляют, что водитель по внешним признакам был трезв, однако у него будут отобраны образцы крови на предмет опьянения.

 

Сегодня также сообщалось о лобовом столкновении в Тернопольской области. В аварии один человек погиб.

Ранее сообщалось, что в среду, 30 января под Одессой в ДТП погибли двое полицейских. После аварии движение транспорта в районе Гребного канала было усложнено в обоих направлениях.

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Теги: ДТП, фото, авария, Ровенская область, маршрутка
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Источник: korrespondent.net

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