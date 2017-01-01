На Буковине егерь открыл стрельбу по браконьерам

На Буковине егерь открыл стрельбу по охотникам, которых он обвинил в браконьерстве. В результате инцидента никто не пострадал.

В Черновицкой области в с. Новые Драчинцы Кицманского района между егерем и охотниками произошел конфликт со стрельбой. Об этом в среду, 30 января, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

В частности, правоохранители выяснили, что в с. Новые Драчинцы на выезде из леса произошла словесная перепалка между группой лиц, среди которых был 53-летний егерь Кицманской районной организации ОО Украинское общество охотников и рыболовов.

"Последний во время конфликта угрожал физической расправой оппонентам и выстрелил из охотничьего карабина в землю. По словам егеря, лица, с которыми у него возник конфликт - браконьеры, которые неоднократно нарушали правила охоты. Информация о нанесении телесных повреждений не подтвердилась, в результате выстрела никто из участников происшествия или иных граждан не пострадал", - говорится в сообщении.

Указано, что правоохранители приняли во внимание видео с места происшествия, снятое очевидцем и распространенное в сети Интернет.

По данному факту открыто уголовное производство по статье угроза убийством. Досудебное следствие продолжается.

Также известно, что полиция проверяет информацию об осуществлении браконьерской охоты, решается вопрос о лишении разрешений на оружие егеря и других участников конфликта.

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