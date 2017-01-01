Итоги 30 января: Трагедия в Николаеве и газ в Европу
Возле суда в Николаеве расстреляли семейную пару; из Украины впервые экспортировали газ в Европу: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
У здания суда в Николаеве расстреляли супругов
На выходе из Ленинского районного суда в Николаеве неизвестный расстрелял семейную пару. Женщина погибла на месте, мужчина скончался в карете скорой помощи.
По данным СМИ, подозреваемый в нападении задолжал паре 2,5 миллиона гривен. Они были убиты после того, как пришли в суд за решением о взыскании долга с процентами. Момент убийства зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Из Украины впервые экспортировали газ в Европу
Компания ТАС Энергия Страны впервые в истории Украины осуществила экспорт газа в Европу в направлении Словакии.
Отмечается, что операция была тестовой. Покупателем выступила компания UK METALEX LIMITED.
Кабмин решил снизить норму потребления газа
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о снижении газовой нормы для потребителей без счетчиков до 3,3 кубометра на человека.
Также глава правительства отметил, что по завышенным нормам можно не платить.
В РФ заявили, что не воюют с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова украинского лидера Петра Порошенко о "холодном мире" с РФ, заявил, что между Москвой и Киевом нет войны.
"Между Украиной и Россией нет никакой войны. Есть гражданская война на Украине. Есть события на Украине, которые спровоцированы властями в Киеве", − подчеркнул представитель Владимира Путина.