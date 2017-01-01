Итоги 30 января: Трагедия в Николаеве и газ в Европу

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Николаеве у здания суда расстреляли мужа и жену news.pn

Возле суда в Николаеве расстреляли семейную пару; из Украины впервые экспортировали газ в Европу: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

У здания суда в Николаеве расстреляли супругов

На выходе из Ленинского районного суда в Николаеве неизвестный расстрелял семейную пару. Женщина погибла на месте, мужчина скончался в карете скорой помощи.

По данным СМИ, подозреваемый в нападении задолжал паре 2,5 миллиона гривен. Они были убиты после того, как пришли в суд за решением о взыскании долга с процентами. Момент убийства зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Из Украины впервые экспортировали газ в Европу

Компания ТАС Энергия Страны впервые в истории Украины осуществила экспорт газа в Европу в направлении Словакии.

Отмечается, что операция была тестовой. Покупателем выступила компания UK METALEX LIMITED.

Кабмин решил снизить норму потребления газа

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о снижении газовой нормы для потребителей без счетчиков до 3,3 кубометра на человека.

Также глава правительства отметил, что по завышенным нормам можно не платить.

В РФ заявили, что не воюют с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова украинского лидера Петра Порошенко о "холодном мире" с РФ, заявил, что между Москвой и Киевом нет войны.

"Между Украиной и Россией нет никакой войны. Есть гражданская война на Украине. Есть события на Украине, которые спровоцированы властями в Киеве", − подчеркнул представитель Владимира Путина.