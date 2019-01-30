Германия хочет направить военные корабли в Черное море - МОУ

Делегация Министерства обороны Украины сейчас проводит переговоры с политиками и военными Германии.

Во время встречи стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества mil.gov.ua

В Германии сейчас находится официальная делегация Министерства обороны Украины, которая проводит переговоры с политиками и военными. Немецкая сторона на втором раунде переговоров заверила о своей готовности направить корабли Бундесвера в Черное море для избежания конфликтных ситуаций.

Об этом сообщается в заявлении Минобороны Украины по итогам второго дня переговоров.

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"В ходе второго дня визита в ФРГ делегации Министерства обороны Украины состоялись встречи с уполномоченным по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Федерального Министерства иностранных дел Германии Михаэлем Зильбертом и с парламентским государственным секретарем Бундесвера Томасом Зильберхорном.

Заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко проинформировал немецкую сторону о политике безопасности и ситуации вокруг Украины, состоянии оборонной реформы, о главных достижениях и основных приоритетах сотрудничества с ФРГ, НАТО и ЕС на ближайшую перспективу.

Глава украинской делегации предоставил немецкой стороне подробные ответы на вопросы, которые, в частности, касались ситуации на Донбассе и в Азово-Черноморском регионе, которая характеризуется наращиванием наступательных группировок вблизи государственной границы Украины и милитаризацией Крымского полуострова, в том числе с размещением ракетных комплексов, представляющих угрозу для восточноевропейских стран.

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Во время встречи стороны обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития как двустороннего украинского-германского сотрудничества, так и сотрудничества в рамках НАТО и ЕС, возможные пути активизации поддержки Украины, наращивание ее оборонных возможностей.

Как сообщалось 31 января, посол ЕС в России предпринял демарш из-за украинских моряков.