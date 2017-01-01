На Донбассе за сутки семь обстрелов, потерь нет

Украинские военные подавили минометную батарею противника и уничтожили броневик с зенитной установкой.

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За минувшие сутки, 30 января, подразделения сепаратистов семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Три раза применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Украинские военные не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в четверг, 31 января.

Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток позиции ВСУ обстреливались из гранатометов в районе Павлополя, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия автоматических гранатометов – вблизи Марьинки, из гранатометов – в районе населенного пункта Новомихайловка.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки Север позиции обстреливались из минометов калибра 82 мм в районе н.п. Кряковка, из автоматических гранатометов и стрелкового оружия минометов – в районе хутора Свободный, из минометов калибра 82 мм - в районе Попасной, из минометов калибра 82 мм – в районе н.п. Крымское и зенитной установки ЗУ-23-2 установленной на бронетранспортер МТЛБ-У.

“Умелыми действиями украинских военных минометную батарею противника было подавлено, МТЛБ-У и зенитную установку уничтожено“, – рассказали военные.

По данным украинской разведки, 30 января два сепаратиста уничтожены и трое ранены.

“В течение текущих суток враг огонь не открывал“, – добавили в штабе.

Напомним, за сутки 29 января на Донбассе зафиксировали восемь вражеских обстрелов. Три раза применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Тогда ВСУ не понесли потерь.

Как сообщалось 30 января, на Донбассе застрелился военный.