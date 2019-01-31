В Харькове следователь полиции сядет в тюрьму за мошенничество

Бывшему правоохранителю придется провести год за решеткой.

В Харькове полицейскому назначили ограничение свободы на один год за взятку от предпринимателя.

Об этом редакция 368.media узнала из приговора Орджоникидзевского райсуда города.

В 2016 году старшему следователю Индустриального отделения полиции поручили провести досудебное расследование дела по факту изъятия у местного жителя наркотических веществ.

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Во время расследования полицейский допросил предпринимателя, в торговом киоске которого обвиняемому якобы продали наркотики. Позже дело закрыли, так как судебно-химическая экспертиза не подтвердила, что изъятые вещества являются наркотиками.

Однако, предприниматель поинтересовался ходом и результатами расследования, в свою очередь, воспользовавшись служебным положением, следователь сообщил, что дело не закрыли. Кроме того, пообещал не привлекать обвиняемого к уголовной ответственности за "вознаграждение" 400 долларов.

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Следователя задержали во время дежурства на посту на выезде с Харькова после получения взятки. Офицеру предъявили подозрение по ч.3 ст.368 УК. Вымогатель свою вину отрицал. Он заявил, что при переходе в 2015 году из милиции в полицию, не писал рапорт на должность следователя. Полицейский считает, что не исполнял обязанности следователя в Харьковской области.

Суд признал взяточника виновным по ч.2 ст. 15 и ч.1 ст.190 УК и назначил наказание в виде ограничения свободы на 1 год.

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