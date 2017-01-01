Во Львовской области авто провалилось под асфальт

Инцидент произошел на улице Лицейной в городе Каменка-Бугская на Львовщине.

Во Львовской области из-за прорыва водопровода автомобиль провалился под асфальт, яма была глубиной более 1 метра.

Об этом сообщается в сюжете ТСН, опубликованном в среду, 30 января.

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В результате инцидента водитель травмировал голову, но ему удалось вылезти самостоятельно. Транспортное средство получило существенные повреждения: треснули бампер, рама, диски и лобовое стекло.

В мэрии объяснили, что в этом месте произошел прорыв водопровода и направили ремонтные бригады на место инцидента.

Владельцы машины собираются обращаться в суд, требуя компенсации.

Как сообщалось, в декабре в Запорожье под фурой провалился асфальт.