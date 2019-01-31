Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве задержаны две женщины, предложившие взятку полицейскому

Комментариев: 1
Полиция возбудила уголовное дело. Злоумышленницам грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Изъятые деньги
Изъятые деньги
kyiv.npu.gov.ua

Читай также: В Харькове следователь полиции сядет в тюрьму за мошенничество

В Киеве правоохранители задержали двух женщин, которые предложили взятку в размере тысячи долларов следователю полиции.

Об этом накануне сообщило столичное управление Нацполиции.

“Около двух недель назад работники полиции задержали женщину по подозрению в хранении наркотиков. На помощь подозреваемой пришла ее знакомая, которая начала вести переговоры со следователем. Она попросила полицейского не привлекать подругу к уголовной ответственности и не направлять дело в суд. За такую услугу злоумышленницы предложили 1000 долларов и впоследствии принесли обещанную сумму“, - говорится в сообщении.

Читай также: В Киеве полицейский полгода собирал "дань" с наркоторговцев

По данному факту начато уголовное производство по статье о предложении, обещании или предоставлении взятки должностному лиц (ч.3 ст.369 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее в Полтаве сотрудники ГБР задержали военнослужащего Харьковского погранотряда и бывшего военнослужащего Госпогранслужбы за вымогательство и получение взятки в размере 1250 долларов.

Поделись:
Теги: Киев, взятка, фото, полиция, взятки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Л_о_л_а    31.01.2019, 10:19
Оценка:  0
Л_о_л_а
реформа она такая, за 1000 баксов и 8 лет получишь и конфискацию, зато всякие мосийчуки, насировы и Ко...процветают...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь