В Киеве задержаны две женщины, предложившие взятку полицейскому

Полиция возбудила уголовное дело. Злоумышленницам грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Читай также: В Харькове следователь полиции сядет в тюрьму за мошенничество

В Киеве правоохранители задержали двух женщин, которые предложили взятку в размере тысячи долларов следователю полиции.

Об этом накануне сообщило столичное управление Нацполиции.

“Около двух недель назад работники полиции задержали женщину по подозрению в хранении наркотиков. На помощь подозреваемой пришла ее знакомая, которая начала вести переговоры со следователем. Она попросила полицейского не привлекать подругу к уголовной ответственности и не направлять дело в суд. За такую услугу злоумышленницы предложили 1000 долларов и впоследствии принесли обещанную сумму“, - говорится в сообщении.

Читай также: В Киеве полицейский полгода собирал "дань" с наркоторговцев

По данному факту начато уголовное производство по статье о предложении, обещании или предоставлении взятки должностному лиц (ч.3 ст.369 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее в Полтаве сотрудники ГБР задержали военнослужащего Харьковского погранотряда и бывшего военнослужащего Госпогранслужбы за вымогательство и получение взятки в размере 1250 долларов.