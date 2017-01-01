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В Днепропетровской области в результате ДТП погиб мужчина

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Проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.
Водитель грузового автомобиля госпитализирован
Водитель грузового автомобиля госпитализирован
dsns.gov.ua

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На автодороге Днепр-Каменское, вблизи поселка Горького Днепровского района, произошло столкновение двух автомобилей в результате чего один автомобиль сгорел, водитель погиб. 

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

“По прибытию к месту происшествия спасатели установили, что произошло столкновение двух автомобилей с последующим горением. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель легкового автомобиля. Сотрудниками ГСЧС тело погибшего мужчины извлечено из поврежденного автомобиля“, - говорится в сообщении.

Водитель грузового автомобиля госпитализирован в Днепровской городской клинической больницы №16.

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К работам привлечены 6 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

Напомним, на трассе Киев-Ковель-Ягодин в среду, 30 января, маршрутка, в салоне которой находилось 10 человек, перевернулась и вылетела в кювет, сообщает пресс-служба Нацполиции. 

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Теги: ДТП, тело, ГСЧС, погибшие, Днепропетровская область
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