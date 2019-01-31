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Рабинович: Только три вопроса должны занимать наши умы – мир, экономика и план развития страны

Комментариев: 10
Рабинович: Только три вопроса должны занимать наши умы – мир, экономика и план развития страны

Только три вопроса должны перед выборами занимать умы украинцев – мир, экономика и план развития страны. Об этом в прямом эфире телеканала «112 Украина» заявил народный депутат Украины и лидер «Оппозиционной платформы – За життя» Вадим Рабинович.
«Сегодня есть только три проблемы, которые должны занимать наши умы – мир, экономика и план развития страны. По первому вопросу. Для того чтобы установить мир, нужно прекратить военную истерию, сделать каждому шаг назад, понять, что мир – это компромисс, сесть за стол переговоров со всеми заинтересованными сторонами. «Оппозиционная платформа – За життя» этими вопросами сейчас занимается. Медведчук у нас отвечает за это направление, он ведет переговоры, он принимаем Россией. И мы сделаем шаг к миру», – считает парламентарий. 
По его словам, под гарантии достижения мира Украина сможет списать кабальные долги и получить на взаимовыгодных условиях кредиты, которые пойдут на восстановление Донбасса.
«Что до вопроса экономики. Мы будем договариваться с «Газпромом» еще до выборов о цене на газ. Почему мы? Потому что бизнес требует отсутствия политики, криков и эмоций. И мы действительно снизим цену на газ. А как они, политики от власти, снизят цену в два, в четыре раза? Условный Мураев это обещает, но ведь его не принимают в России. Дорогие избиратели, у вас есть требования к политикам? Оцените, кто может их выполнить. За тех и голосуйте. Может Тимошенко или Порошенко принести мир в страну? Как? Я очень сомневаюсь», – отметил народный депутат. 
Политик уверен, что нужно на национальном уровне определиться, какую страну мы будем строить.
«Нам нужен всего один год. У нашей страны бесконечный потенциал. Давайте выберем, что мы строим. Мы предлагаем строить нейтральную независимую страну – «Швейцарию Восточной Европы». Даже сарай не строят без плана, а мы страну строим без плана 27 лет. Чтобы мы стали острием экономических побед, нужно искать наиболее выгодную экономическую модель», – подытожил Вадим Рабинович.

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Комментариев (10)
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angоІІ    31.01.2019, 10:40
Оценка:  +2
angоІІ
Ребе вещает как в синагоге )))
Woodbrother    31.01.2019, 10:36
Оценка:  +1
Woodbrother
Экономикой правительство уже 5 лет занимается успешно. Есть стабильность развития, еть инвестиции, есть рост ВВП и рост доходов населения. Просто рабиновичу забыли сообщить все это на москве.
atos    31.01.2019, 10:50
Оценка:  -4
atos
Хуеплёт это где, у тебя стабильность развития на Кирилловке? Иди микстуры принимай эксперд экономики.))))))
Woodbrother    31.01.2019, 10:54
Оценка:  +1
Woodbrother
У вас на россии все летит в тартарары. :Но это ваша чисто рассейская проблема. В Украине меньше чем за 450-500 уе при полной занятости уже никто работать не хочет.
    31.01.2019, 10:59
Оценка:  0
ЭТО СТАРУШКА ГАЛУТИНА , НЕ ОБРАЩАЙ ВНИМАНИЯ НА ЕЁ БРЕД .
ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ , ПОСМОТРИ НА НЕЁ В ФБ , ЧУДОВИЩЕ ЕЩЁ ТО , ЕЁ ДАЖЕ С МЕНТОВКИ ВЫКИНУЛИ ....)))
doc1    31.01.2019, 11:00
Оценка:  0
doc1
2Атос
Ну у меня соседи такие есть как ты два здоровых быка по 35 лет никто работать не хочет только на жизнь жалуются и вспоминают януковича. Хотя при нем они были такими же бомжами и вспоминали Кучму...
    31.01.2019, 11:11
Оценка:  -1
СПРАВЕДЛИВОСТИ РАДИ ЗАМЕЧУ , ЧТО ЗА ГОДЫ НЕЗАЛЕЖАЛОСТИ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА НА УКРАИНЕ УВЕЛИЧИЛАСЬ С 3380 ДО 4299 ГРИВЕН , ИЛИ С 420 $ ДО 195 $ .....))))
doc1    31.01.2019, 11:27
Оценка:  -1
doc1
Справедливости ради замечу что средняя ЗП в Рабсии выросла. Вы просто лохи не понимаете что теперь за доллар дают больше рублей!
2014 - 29795-851доллар
2018 - 37100 - 500долларов.
И того теперь каждый кацап платит сполна за Крым и самое что радует - это только начало!!!
doc1    31.01.2019, 11:28
Оценка:  -1
doc1
а цены то как выросли на Рабсии... Просто не каждый кацап понимает что если у него будут доллары то рост цен ему пофиг!
doc1    31.01.2019, 11:29
Оценка:  -1
doc1
сСредняя ЗП на Рабсии 37000рублей??? А чего вам тогда козломордые ЁЛОЧКА НЕ НРАВИТСЯ????
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