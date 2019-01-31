Рабинович: Только три вопроса должны занимать наши умы – мир, экономика и план развития страны

Только три вопроса должны перед выборами занимать умы украинцев – мир, экономика и план развития страны. Об этом в прямом эфире телеканала «112 Украина» заявил народный депутат Украины и лидер «Оппозиционной платформы – За життя» Вадим Рабинович.

«Сегодня есть только три проблемы, которые должны занимать наши умы – мир, экономика и план развития страны. По первому вопросу. Для того чтобы установить мир, нужно прекратить военную истерию, сделать каждому шаг назад, понять, что мир – это компромисс, сесть за стол переговоров со всеми заинтересованными сторонами. «Оппозиционная платформа – За життя» этими вопросами сейчас занимается. Медведчук у нас отвечает за это направление, он ведет переговоры, он принимаем Россией. И мы сделаем шаг к миру», – считает парламентарий.

По его словам, под гарантии достижения мира Украина сможет списать кабальные долги и получить на взаимовыгодных условиях кредиты, которые пойдут на восстановление Донбасса.

«Что до вопроса экономики. Мы будем договариваться с «Газпромом» еще до выборов о цене на газ. Почему мы? Потому что бизнес требует отсутствия политики, криков и эмоций. И мы действительно снизим цену на газ. А как они, политики от власти, снизят цену в два, в четыре раза? Условный Мураев это обещает, но ведь его не принимают в России. Дорогие избиратели, у вас есть требования к политикам? Оцените, кто может их выполнить. За тех и голосуйте. Может Тимошенко или Порошенко принести мир в страну? Как? Я очень сомневаюсь», – отметил народный депутат.

Политик уверен, что нужно на национальном уровне определиться, какую страну мы будем строить.

«Нам нужен всего один год. У нашей страны бесконечный потенциал. Давайте выберем, что мы строим. Мы предлагаем строить нейтральную независимую страну – «Швейцарию Восточной Европы». Даже сарай не строят без плана, а мы страну строим без плана 27 лет. Чтобы мы стали острием экономических побед, нужно искать наиболее выгодную экономическую модель», – подытожил Вадим Рабинович.