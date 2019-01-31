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"Вор в законе" попросил НПУ вернуть его на родину

Комментариев: 1
Под руководством Гелы Тбилисского преступления совершали в основном граждане Грузии, находящиеся на территории Украины.
Сейчас "вор в законе" находится в пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства
Сейчас "вор в законе" находится в пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства
Скриншот из видео

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“Вор в законе“ Гела Тбилисский, который полтора года пытался стать гражданином Украины, обратился с просьбой к полиции по содействию в его возвращении на родину, в Грузию.

Об этом в Facebook сообщил 30 января заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

“Находясь в пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, этот подонок большинство своего времени дистанционно управлял преступными группами, которые специализируются на кражах из автомобилей, квартир, разбойных нападениях“, – написал Аброськин.

По его словам, под руководством Гелы Тбилисского преступления совершали в основном граждане Грузии, находящиеся на территории Украины. Замглавы полиции пообещал, что ведомство будет содействовать “вору в законе“ в его желании вернуться в Грузию.

Как сообщалось 28 января, в Мариуполе правоохранители задержали криминального авторитета из Грузии во время празднования его дня рождения в одном из ресторанов города. 

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Теги: вор в законе, Грузия, Нацполиция
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Комментариев (1)
doc1    31.01.2019, 10:56
Оценка:  +1
doc1
В рабсию на родину его отправляйте! Это же их бог Сралин секты имени Гундяя придумал такой статус!
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