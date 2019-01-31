Патриарх Кирилл надеется попасть Киев и встретиться "со своим верующим народом"

Патриарх РПЦ хотел бы помолиться в Киево-Печерском Лавре и поговорить с епископатом УПЦ МП.

Кирилл хотел бы попасть в Киев и помолиться там в Лавре EPA/UPG

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Патриарх РПЦ Кирилл надеется, что сможет посетить Украину и попасть в Киево-Печерскую Лавру. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

“Я надеюсь на то, что Господь сподобит меня еще на то, чтобы посетить Украину. Политическая и ситуация, и конъюнктура - это такие скоропреходящие явления. Сегодня — одни политические силы, потом другие“, - заявил он.

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Кирилл выразил надежду, что сможет помолиться в Киево-Печерской лавре, “встретиться со своим верующим народом, с епископатом Украинской церкви, который сегодня героически отстаивает каноническое православие“.

Он также добавил, что его послания как патриарха надо воспринимать как “голос церкви“, ведь патриарх не может говорить “от ветра головы своей“.

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“Слушать голос Церкви сейчас самое важное верующему народу в Украине. И этот голос замечательно звучит из уст блаженнейшего митрополита Онуфрия“, - заверил патриарх. Комментируя события в Украине, он снова назвал получение автокефалии украинской православной церковью расколом.

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“Если священники обращаются к своей пастве и учат об одном, а организация начинает действовать в другой системе ценностей - то, что сейчас происходит с расколом в Украине, - это означает, что нет благодати в такой церковной организации“, - отметил Кирилл.

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Напомним, ранее сообщалось, что Элладская церковь планирует рассмотреть признание ПЦУ автокефалией.