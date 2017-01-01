В Винницкой области женщина продавала девушек в секс-рабство

За каждую девушку задержанной платили от 500 до 3 тысяч долларов.

Девушек отправляли в Турцию, Арабские Эмираты и на Кипр tsn.ua

В Винницкой области правоохранители задержали женщину, которая продавала девушек в секс-рабство.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

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Таким бизнесом занималась девушка 1994 года рождения. Она, будучи в сговоре с другими людьми, подыскивала девушек для того, чтобы отправлять их за границу для занятия проституцией.

Для оказания интимных услуг девушек отправляли в Турцию, Арабские Эмираты и на Кипр. За каждую девушку задержанной платили от 500 до 3 тыс. долл.

Ранее сообщалось, что за прошлый год правоохранители зафиксировали почти 300 уголовных правонарушений в сфере торговли людьми.

Как сообщалось 8 января, в Испании украинок и россиянок освободили из сексуального рабства.