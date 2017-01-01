Руководство Запорожгаза под видом фейковых аварий списывало природный газ

Только за один квартал стоимость завышенного объема вторичного природного газа в результате якобы аварий составляет более 26 миллионов гривен.

Менеджмент ПАО Запорожгаз искусственно списывал потребленный природный газ как производственно-технологические расходы и ненормированные потери под видом фейковых технических аварий и нанес государству многомиллионные убытки.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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“Менеджмент ПАО Запорожгаз, блокирующим пакетом акций которым владеет НАК Нафтогаз Украины, искусственно “списывал“ потребленный природный газ, как производственно-технологические расходы и ненормированные потери под видом “фейковых“ технических аварий“, - говорится в сообщении.

Только за один квартал стоимость завышенного объема вторичного природного газа в результате якобы аварий составляет более двадцать шесть миллионов гривен.

Своими действиями должностные лица привели к необходимости покрытия искусственно созданных убытков за счет государственного бюджета и обычных потребителей.

В ходе следственных действий, изъяли поддельные акты технических аварий, отчеты с внесенными ложными данными, подтверждающими проведенные сделки.

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Главе правления ПАО Запорожгаз объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 364-1 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, он отстранен от должности. Продолжается досудебное следствие.

Как сообщалось 26 января, главу Запорожгаза отстранили из-за подозрений в хищениях. Прокуратура подозревает чиновника в хищениях на сумму 26 миллионов гривен, а также в злоупотреблении служебным положением.