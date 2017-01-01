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Руководство Запорожгаза под видом фейковых аварий списывало природный газ

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Только за один квартал стоимость завышенного объема вторичного природного газа в результате якобы аварий составляет более 26 миллионов гривен.
При обысках изъяли поддельные акты технических аварий
При обысках изъяли поддельные акты технических аварий
antikor.zp.ua

Менеджмент ПАО Запорожгаз искусственно списывал потребленный природный газ как производственно-технологические расходы и ненормированные потери под видом фейковых технических аварий и нанес государству многомиллионные убытки.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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“Менеджмент ПАО Запорожгаз, блокирующим пакетом акций которым владеет НАК Нафтогаз Украины, искусственно “списывал“ потребленный природный газ, как производственно-технологические расходы и ненормированные потери под видом “фейковых“ технических аварий“, - говорится в сообщении.

Только за один квартал стоимость завышенного объема вторичного природного газа в результате якобы аварий составляет более двадцать шесть миллионов гривен.

Своими действиями должностные лица привели к необходимости покрытия искусственно созданных убытков за счет государственного бюджета и обычных потребителей.

В ходе следственных действий, изъяли поддельные акты технических аварий, отчеты с внесенными ложными данными, подтверждающими проведенные сделки.

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Главе правления ПАО Запорожгаз объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 364-1 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, он отстранен от должности. Продолжается досудебное следствие.

Как сообщалось 26 января, главу Запорожгаза отстранили из-за подозрений в хищениях. Прокуратура подозревает чиновника в хищениях на сумму 26 миллионов гривен, а также в злоупотреблении служебным положением.

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Теги: корупция, Запорожгаз, хищения
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