Сотрудница тернопольского банка присвоила средства клиентов

Женщине удалось украсть 35 тысяч гривен.

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Прокуратурой Тернополя сообщено о подозрении работницы банка, присвоила средства клиентов на сумму более 35 000 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тернопольской области.

“Расследованием установлено, что в течение 2012-2017 годов служащее лицо одного из банковских учреждений, понимая противоправный характер и значение своих действий, умышленно, из корыстных побуждений, без ведома и согласия клиентов банка осуществляла незаконные действия по распоряжению средствами, которые находились на их депозитных счетах. При уплате процентов или пополнении депозитного счета, женщина направляла средства на открытый счет своей матери, или на свой личный счет, а не фактическому владельцу счета. В настоящее время известно о присвоении ею средств более 35 283,96 грн, чем нанесла ущерб банковскому учреждению на указанную сумму“, - говорится в сообщении.

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Ведется следствие в уголовном производстве по ч. 2, ч. 3 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 200, ч. 1, ч. 3 ст. 362 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, незаконные действия с документами на перевод (подделка), совершенная повторно, совершение несанкционированных изменений информации, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, лицом, имеющим право доступа к ней, совершенные повторно).

Как сообщалось в сентябре, в Одессе девушка на стажировке в банке украла 100 тыс гривен.