Патриарх Феофил: мы особенно уважаем Вадима Новинского

“Мы всегда молимся за то, чтобы Господь просветил всех ответственных, и чтобы было возобновлено единство украинской Православной Церкви. Я уверен, что Господь исцелит эту рану. Мы не хотим раскола в Православии“, об этом заявил Предстоятель Иерусалимской Православной церкви, вручая награду, Вадиму Новинскому за заслуги перед Иерусалимской Православной Церковью.

“Наше братство особенно уважает Вадима Новинского. Он много раз проявлял свою готовность и свою любовь. Мы с братией во время всех служб в Храме Святого Гроба Господня молимся о здравии всех, кто содействовал его обновлению. И господин Вадим Новинский – один из самых значительных наших меценатов. мы с нетерпением ждали его визита к нам, чтобы благословить его и почтить вручением этого Креста Пресвятого Гроба Господня. Чтобы Этот Крест давал благословение и надежду на Воскресение Христово, и придавал нам силу и смелость продолжать нашу миссию: служить святым местам здесь и служить всем нашим православным братьям и сестрам в мире“, - сказал Блаженнейший патриарх Иерусалимский Феофил III, вручая Орден Золотого Креста Рыцарей Пресвятого Гроба Господня народному депутату Украины Вадиму Новинскому“, отметил Патриарха Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофила III.

Напомним, что Вадим Новинский получил награду Иерусалимской Православной Церкви - Золотой Крест Высшего Таксиарха Рыцарей Пресвятого Гроба Господня“. Политик считает огромной честью для себя получить такую возможность и внести посильный вклад в реставрацию главной Православной святыни – Храма Гроба Господня. “Искренне благодарен Его Блаженству и всей Иерусалимской Православной Церкви за поддержку канонической Украинской Православной Церкви, особенно в такие непростые для украинского Православия времена“.