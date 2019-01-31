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Патриарх Феофил: мы особенно уважаем Вадима Новинского

Комментариев: 14
Патриарх Феофил: мы особенно уважаем Вадима Новинского

“Мы всегда молимся за то, чтобы Господь просветил всех ответственных, и чтобы было возобновлено единство украинской Православной Церкви. Я уверен, что Господь исцелит эту рану. Мы не хотим раскола в Православии“, об этом заявил Предстоятель Иерусалимской Православной церкви, вручая награду, Вадиму Новинскому за заслуги перед Иерусалимской Православной Церковью.

“Наше братство особенно уважает Вадима Новинского. Он много раз проявлял свою готовность и свою любовь. Мы с братией во время всех служб в Храме Святого Гроба Господня молимся о здравии всех, кто содействовал его обновлению. И господин Вадим Новинский – один из самых значительных наших меценатов. мы с нетерпением ждали его визита к нам, чтобы благословить его и почтить вручением этого Креста Пресвятого Гроба Господня. Чтобы Этот Крест давал благословение и надежду на Воскресение Христово, и придавал нам силу и смелость продолжать нашу миссию: служить святым местам здесь и служить всем нашим православным братьям и сестрам в мире“, - сказал Блаженнейший патриарх Иерусалимский Феофил III, вручая Орден Золотого Креста Рыцарей Пресвятого Гроба Господня народному депутату Украины Вадиму Новинскому“, отметил Патриарха Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофила III.

Напомним, что Вадим Новинский получил награду Иерусалимской Православной Церкви - Золотой Крест Высшего Таксиарха Рыцарей Пресвятого Гроба Господня“. Политик считает огромной честью для себя получить такую возможность и внести посильный вклад в реставрацию главной Православной святыни – Храма Гроба Господня. “Искренне благодарен Его Блаженству и всей Иерусалимской Православной Церкви за поддержку канонической Украинской Православной Церкви, особенно в такие непростые для украинского Православия времена“.

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Комментариев (16)
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ВосставшийИзБана    31.01.2019, 13:03
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Что по сути нам сообщили. Уроженец РФ делает бизнес в Украине, а благотворительностью занимается в Израиле. Ну и оно нам надо?
weightless    31.01.2019, 13:26
Оценка:  0
weightless
Не просто уроженец,
гражданин
sergei77    31.01.2019, 13:28
Оценка:  0
sergei77
получается заработал денег в России отдал в Израиль, Украина не выиграла и не потеряла ничего. Почему так всех беспокоит как Новинский перекачивает деньги из России в Израиль?
ВосставшийИзБана    31.01.2019, 12:58
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Евангелие от Матфея

Глава 6

Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою.
ВосставшийИзБана    31.01.2019, 12:59
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.
ВосставшийИзБана    31.01.2019, 13:01
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Так что не попадет Новинский в рай. Не попадет. Он уже получил награду свою.
sergei77    31.01.2019, 13:23
Оценка:  -1
sergei77
Так Новинский и не кричит как лицемер, его просто наградили и он принял награду, а не он сам себя наградил.
Вот тебя предложат к какой нибудь награде - откажешься или приймешь как лицемер ))) ?
Sancho-s    31.01.2019, 12:57
Оценка:  +4
Sancho-s
Не хотите раскола, не раскалывайте вместе с вашим "уважаемым"
ВосставшийИзБана    31.01.2019, 12:57
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха?
ВосставшийИзБана    31.01.2019, 12:56
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Орден гроба - это что-то!
Ruspidor    31.01.2019, 12:53
Оценка:  +6
Ruspidor
Наxyя нам это знатб? Два заморских гражданина вручают друг-другу ордена и бабки, ну а мы тут при чем?
sergei77    31.01.2019, 13:17
Оценка:  -1
sergei77
ну один из граждан не заморский, а имеет гражданство Украины так еще и народный депутат
vicinq    31.01.2019, 12:49
Оценка:  +4
vicinq
Зачем так много текста, пишите просто .Контрольные слова Вадим Новинский – один из самых значительных наших меценатов. ЗАНАВЕС....
Woodbrother    31.01.2019, 12:30
Оценка:  +3
Woodbrother
Лет через шесть газ на россии закончится и газовый патриарх Феофил впадет в печаль финансового кризиса.
Кырмызы_вэ_бейаз    31.01.2019, 12:46
Оценка:  -8
Кырмызы_вэ_бейаз
На Вас не угодишь! То спасем Надю, то Надя - предательница, то все священники кроме РПЦ - хорошие, то "газовые"!
Sancho-s    31.01.2019, 12:58
Оценка:  +5
Sancho-s
тебе не понять
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