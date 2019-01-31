Эксперты Европейской ассоциации угля позитивно оценили методику "Роттердам+", - СМИ

Европейская ассоциации угля и лигнита (EURACOAL) согласилась с тем, что формула “Роттердам+“ лишь способствовала приведению украинского рынка в соответствие с требованиями ЕС. Об этом пишет “Обозреватель“ в статье“Заслуженный плюс: почему Роттердам+ вызвал истерику у его противников“, пишут Украинские Новости.

“Европейская ассоциации угля и лигнита (EURACOAL) согласилась с тем, что формула “Роттердам+“ лишь способствовала приведению украинского рынка в соответствие с требованиями ЕС и была, пожалуй, единственной возможностью осуществить переход от прежней системы к европейской в сложившихся условиях. Так или иначе, требовалось присутствие регулятора. По словам главы НКРЭКУ Оксаны Кривенко, за два года сдерживания роста цен удалось сэкономить около 40 млрд грн, не говоря уже о стратегической безопасности, подтвержденной практикой в начале 2017 года, когда поставки угля с украинских шахт оказались заблокированы, но на стабильности работы энергосистемы это никак не сказалось“.

Как пишет СМИ, принятие квазирыночных механизмов было обусловлено претензий со стороны ЕС, требовавшего перехода к свободному ценообразованию ещё с 2012 года, когда Украина присоединилась к Энергетическому Содружеству и обязалась постепенно адаптировать свое законодательство к нормам так называемого “Третьего Энергопакета“ ЕС.

Как сообщалось, в августе 2018 года Европейская ассоциация угля и лигнита подготовила отчет касательно формулы Роттердам+. “Механизм ценообразования на уголь в Украине базируется на индексе API2 (хаб Северо-Западной Европы) с добавлением транспортировки из ARA (ценовой регион Амстердам – Роттердам – Антверпен), что является обоснованным подходом“, - такой вывод содержится в обнародованном отчете.

В EURACOAL отметили, что индекс API2 является лучшим индикатором изменения цен на уголь для Украины по следующим причинам: это наиболее ликвидный индекс в мире; он высоко прозрачный; он независимо проверяется и включает большое количество цен, предоставляемых как покупателями, так и продавцами; это индекс с доставкой, который явно дает более конкурентную цену, чем FOB-цены, которые отображают ценообразование только в одном месте; Украина является частью Европы, поэтому локацией является соответствующий торговый бассейн (Атлантический/Средиземноморский).

Как указано в отчете, почти весь угольный бизнес Европы осуществляется с привязкой – прямо или опосредованно – к индексу API2. Данный индекс также широко используется для расчета финансовых операций, за счет чего участники могут хеджировать ценовые риски.

Напомним, формула “Роттердам+“ была введена Постановлением НКРЭКУ №289 от 03.03.2017 года “Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой цены электрической энергии“. Согласно данному постановлению, в цену электроэнергии закладывалась стоимость угля, исходя из котировок индекса API2 европейского хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен)

23 августа Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отменила формулу “Роттердам+“ в связи с началом действия нового рынка электрической энергии.

Европейская ассоциация угля и лигнита - EURACOAL - является зонтичной организацией европейской угольной промышленности.