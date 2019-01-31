У Павла Гриба нашли симптомы Альцгеймера и цирроза печени - отец

Заключенный, по словам отца, находится в критическом состоянии и нуждается в срочной операции.

Отец заключенного в России украинца Павла Гриба рассказал, что у него обнаружили симптомы болезни Альцгеймера и цирроза печени. При этом здоровье молодого человека, по словам отца, резко ухудшается.

Об этом сообщает Новое время.

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“По этим анализам, которые сделали российские медики, украинский профессор Василий Притуло, который Павла лечит с самого детства, сделал медицинское заключение о прогрессировании болезни Павла. У Павла сейчас появились новые болезни, как начальная стадия цирроза печени. Когда он вчера был в невропатолога, то невропатолог сказал, что у него есть симптомы болезни Альцгеймера. Жена сказала, что врач был шокирован состоянием его здоровья “, - отметил Гриб.

Отец также рассказал, что в 2017 году, когда Павла арестовали российские силовики, он готовился к операции.

“Сейчас 2019 год. Более полутора лет он находится за решеткой. Там, где его били, где над ним издевались, там, где постоянное психологическое давление, нечеловеческие условия. А я хочу всем напомнить, что он инвалид с детства. Если сейчас срочно не сделать операцию, он просто умрет “, - сказал Игорь Гриб.

В свою очередь посол Украины при ЕС Николай Точицкий написал в Twitter, что партнерам по ЕС сообщили о критическом состоянии здоровья политзаключенного Павла Гриба

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“Призываем ЕС усилить давление на РФ с тем, чтобы немедленно предоставить Павлу необходимую медицинскую помощь. Только решительными совместными усилиями сможем спасти его“, - говорится в сообщении.

Напомним, в декабре ЕСПЧ потребовал от России информацию о здоровье украинца Гриба.

Напомним, в августе 2017 года 19-летний Павел Гриб исчез в Беларуси. Его отец, член общественной Рады Госпогранслужбы, заявил, что ФСБ выманила парня в Гомель под видом встречи с девушкой и провела задержание.

Позже стало известно, что Гриб находится в следственном изоляторе Краснодара и обвиняется властями РФ в подготовке теракта. Павел отрицает свою причастность к терроризму.

22 января военный суд в РФ не отпустил украинца Гриба под домашний арест.