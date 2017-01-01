Адвокат моряка Эйдера требует его перевода в Украину или третью страну

Адвокат ходатайствует о переводе военнопленного на лечение из России в другую страну.

Читай также: Украинский моряк в СИЗО РФ не получает письма - адвокат

Адвокат раненого во время захвата украинских кораблей в Керченском проливе моряка Андрея Эйдера Александра Маркова просит о переводе его в третью страну для лечения. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

“Сегодня впервые увиделась со своим подзащитным Андреем Эйдером на следственном действии уже в новой обстановке - Лефортово“, - говорит Маркова.

Читай также: Денисова просит отправить военнопленных моряков в нейтральную страну

“Заявили ходатайство о переводе раненого в Украину или же третью страну, а также о переводе для обследования и лечения в гражданское медицинское учреждение соответствующего профиля“, - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что троих украинских военнопленных моряков - Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку - перевели из СИЗО “Матросская тишина“ в СИЗО “Лефортово“ в Москве.