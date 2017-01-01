Суд обязал ГПУ завести дело на военного прокурора ООС

После первого обращения истца дело не было зарегистрировано.

Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру открыть уголовное производство в отношении военного прокурора Объединенных сил Олега Цицака.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

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Следственный судья установил, что в декабре заявитель обратился в Генеральную прокуратуру и просил зарегистрировать уголовное производство по факту возможного совершения преступления военным прокурором объединенных сил.

Заявитель указал, что Цицак совершил преступление по ч. 3 ст. 382 (умышленное невыполнение решения Европейского суда по правам человека) Уголовного кодекса.

Суд согласился с доводами истца и обязал уполномоченных лиц Генеральной прокуратуры внести сведения в Единый реестр досудебных расследований по его заявлению о совершении уголовного преступления и начать досудебное расследование.

Как сообщалось 14 января, департамент международно-правового сотрудничества ГПУ объявил подозрение экс-министру обороны Дмитрию Саламатину.