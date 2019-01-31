Черновицкий горсовет пикетируют три группы протестующих

Водители, сотрудники местного рынка и ветераны АТО выражают недовольство работой городской власти.

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Сессия городского совета в Черновцах сопровождается пикетами трех разных групп горожан. Одни недовольны состоянием дорог, другие протестуют против закрытия рынка, а третья - возмущена сдачей участков городской земли в аренду.

Об этом в четверг, 31 января, сообщает Укринформ.

Отмечается, что одной из самых многочисленных групп протестующих являются местные водители, которые требуют изменить нынешнюю ситуацию с ужасным состоянием дорог в городе.

“Почему среди зимы не хватило соли для посыпки дорог? Почему от снега убирали только дороги, где курсирует общественный транспорт?... Для чего было зимой срывать асфальт на основных магистралях - проспекте Независимости и улицы Героев Майдана? А сейчас уже почти два месяца там работы не ведутся и проехать практически невозможно. И таких “почему“ к власти много“, - отметил один из организаторов пикета, местный активист Игорь Гуцол.

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Еще одна группа пикетчиков из числа предпринимателей местного рынка Буковинский обращаются к депутатам с просьбой сохранить их рабочие места и рынок в целом.

Также пришли на сессию участники боевых действий, которые занимаются судьбой земель психбольницы Черновцов. По их мнению, областной совет незаконно сдает эти земли в аренду местным предпринимателям.

Ранее сообщалось, что местные власти в регионах Украины используют муниципальную стражу в своих собственных целях и незаконно наделяет им функции правоохранительных органов.