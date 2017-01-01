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Виктор Бондарь подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

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Виктор Бондарь подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Глава Партии "Відродження", народный депутат Виктор Бондарь сегодня, 31 января, подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации кандидатом на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта. Об этом сообщает пресс-служба.

Бондарь был выдвинут кандидатом в президенты 30 января на съезде "Відродження". Делегаты съезда единодушно заявили о его поддержке на предстоящих выборах.

Тогда же лидер партии представил свою предвыборную программу. Среди ее приоритетов – развитие отечественной экономики, промышленности, повышение международного авторитета Украины.

По словам Бондаря, он идет в президенты, поскольку имеет четкое видение того, как решить экономические и социальные проблемы государства.

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