Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Большинство украинцев убеждено в победе Юлии Тимошенко - опрос

Комментариев: 2
Большинство украинцев убеждено в победе Юлии Тимошенко - опрос
Photo by Alexander Prokopenko

Уже 23% украинцев считают, что следующим президентом будет Юлия Тимошенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы “Рейтинг“, проведенного в январе 2019 года.

В частности, 23% опрошенных считают, что следующим президентом будет Тимошенко. В победу Петра Порошенко верят 16,3%, Владимира Зеленского – 10,3%. В победу Тимошенко верят практически во всех макрорегионах страны за исключением Галичины и Киева.

Отметим, согласно результатам, почти 70% опрошенных считают, что стране нужны радикальные изменения. Лишь 12% убеждены, что пусть все остается так, как есть сегодня, а 14% – выступают за возвращение в прошлое.

Запрос на радикальные изменения относительно высокий (около 70%) в большинстве областей. Относительно меньший запрос на перемены на Востоке (62%) и Донбассе (52%). В последнем макрорегионе четверть опрошенных ностальгируют по прошлому, а каждый пятый – не хочет изменений, поскольку ожидает от них ухудшения.

Аудитория - население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 6000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,3%. Сроки проведения исследования: 16-24 января 2019 г.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Letohradek    31.01.2019, 15:01
Оценка:  0
Letohradek
Пусть скоты ватные потешатся, а президентом Украины останется Петр Порошенко!
Ruspidor    31.01.2019, 14:55
Оценка:  +4
Ruspidor
Нет, я вчера проводил опрос, и уже 47% избирателей считают, что следующим президентом буду я!
Перегар    31.01.2019, 14:49
Оценка:  +3
Перегар
Баба Юля це полный пи..дец!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь