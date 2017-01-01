Порошеко утвердил новое положение о Генштабе

В документе указано, что Генштаб отвечает за стратегическое руководство сил ВСУ, которые привлекаются для защиты Украины от РФ на Донбассе.

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Президент Петр Порошенко своим указом утвердил положение о Генштабе ВСУ. Об этом сообщается на сайте президента.

Таким образом президент внес изменения в указ от 6 апреля 2011 года. Согласно утвержденному положению, Генштаб ВСУ является главным военным органом по планированию обороны государства, управления ВСУ, определенных сил и средств других составляющих сил обороны.

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Генштаб, согласно документу, осуществляет стратегическое руководство силами и средствами ВСУ и других составляющих сил обороны, которые привлекаются к осуществлению мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на Донбассе.

Его основными задачами являются участие в формировании и реализации государственной политики в сфере обороны, осуществление планирования обороны государства, организация подготовки ВСУ.

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Также Генштаб участвует в оценке уровня военных угроз национальной безопасности Украины, организует привлечение органов управления и воинских частей разведки ВСУ к мероприятиям разведки и организует взаимодействие между составляющими сил обороны.

Кроме того, Генштаб осуществляет меры по обеспечению безопасности операций, распределяет войска по срокам готовности к выполнению задач, определяет структуру системы защиты информации и кибербезопасности в информационно-телекоммуникационных системах Минобороны и ВСУ.

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Также на Генштаб, помимо прочего возложена обязанность выполнения мероприятий по охране государственной тайны, защиты информации с ограниченным доступом, криптографической и технической защиты информации, противодействия техническим разведкам.

Ведомство может присваивать воинские звания и обеспечивать в пределах регулярную оценку коррупционных рисков и принимать антикоррупционные меры, принимать решения о списании военного имущества, и так далее.

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Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина планирует рано или поздно восстановить Донецкий аэропорт.