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В Краматорске женщина до смерти избила знакомого

Комментариев: 2
Женщина 28 января употребляла спиртные напитки в доме своего знакомого.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115
kramatorsk-police.dn.ua

В городе Краматорск Донецкой области 67-летняя женщина до смерти избила знакомого мужчину.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

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“30 января в дежурную часть поступило сообщение от местной жительницы о том, что она обнаружила труп своего знакомого с признаками насильственной смерти. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. При осмотре помещения был обнаружен труп 61-летнего местного жителя с множественными телесными повреждениями в виде ушибов и кровоизлияний“, - говорится в сообщении.

В ходе проведения первоочередных оперативных мероприятий, полицейские установили личность подозреваемой - женщины 1951 года рождения. Она рассказала, что 28 января употребляла спиртные напитки в доме своего знакомого.

“Между ней и мужчиной на почве внезапно возникших неприязненных отношений возникла ссора, в ходе которой фигурантка нанесла мужчине удары руками и ногами по различным участкам тела и пошла домой“, - сообщили в полиции.

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство). Подозреваемая задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса, проводится досудебное расследование.

Напомним, в помещении неиспользуемой автоматической телефонной станции в Харькове нашли труп мужчины.  

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Теги: убийство, Краматорск, женщина, мужчина, алкоголь
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Комментариев (2)
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Глод    31.01.2019, 16:04
Оценка:  0
Глод
Мощная баба. В 67 лет. Ей бы на первую линию в ООС.
angоІІ    31.01.2019, 15:24
Оценка:  0
angоІІ
Не встал... А неудовлетворённая женщина в гневе ужасна ((
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