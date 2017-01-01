Новый посол Японии приступил к работе в Украине

Замглавы МИД Сергей Кислица принял от него верительные грамоты в среду.

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Новоназначенный посол Японии в Украине Такаши Кура начал работу в Украине в среду. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

30 января 2019 замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица принял у нового посла копии верительных грамот.

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“Заместитель министра поздравил нового главу посольства Японии с началом его дипломатической миссии в Украине“, - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что дипломаты во время встречи обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества между Украиной и Японией и меры по активизации политического диалога.

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Также темой разговора стало взаимодействие в рамках международных организаций, развитие сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Напомним, экс-посол Японии в Украине Шигеки Сумме ранее заверил, что его страна не прекратит санкции против России до деоккупации Крыма.