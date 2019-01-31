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АП о желании Кирилла приехать в Киев: "Он может мечтать сколько угодно"

Комментариев: 8
Патриарх надеется, что выборы откроют путь к власти в Украине кремлевским претендентам.
Слова Кирилла о приезде в Киев говорят о желании Кремля вмешаться в выборы в Украине - АП
Слова Кирилла о приезде в Киев говорят о желании Кремля вмешаться в выборы в Украине - АП
EPA/UPG

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Заявление главы русской церкви Кирилла о намерении приехать в Украину является очередной попыткой повлиять на выборы. Об этом заявил глава департамента по вопросам гуманитарной политики АП Юрий Рубан, передает “Прямой“.

“Я почему-то думаю, что речь идет опять о влиянии России на выборы в Украине. Задействуются все инструменты. Ключевое не то, что он приедет в Украину, он может мечтать сколько угодно“, - говорит чиновник. 

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“Он говорит об изменении политической конъюнктуры, говорит о том, что он надеется на смену власти в Украине, что откроет дорогу кремлевским претендентам “, - считает Рубан.

Чиновник подчеркнул, что не Кириллу решать вопросы изменения политической коньюктуры в Украине, как и то, насколько украинцы и россияне “цивилизационно едины“.

Напомним, ранее глава РПЦ патриарх Кирилл заявил, что хотел бы приехать в Киев и помолиться в Киево-Печерской Лавре.

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Теги: Кирилл, патриарх, РПЦ, Киев, Украина, АП
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Комментариев (8)
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weightless    31.01.2019, 16:26
Оценка:  +1
weightless
Пусть едет и покажет бесноватым пророссийским маргиналам
свои легендарные часики
krolikoff_net    31.01.2019, 16:15
Оценка:  0
krolikoff_net
Нечего тут этому фсбешнику в рясе делать.
Nesdeshniy    31.01.2019, 16:17
Оценка:  -3
Nesdeshniy
А црушнику в рясе можно?
krolikoff_net    31.01.2019, 16:29
Оценка:  0
krolikoff_net
Разве такие бывают ?
construktor1    31.01.2019, 16:14
Оценка:  +1
construktor1
Упаси Господи...
Nesdeshniy    31.01.2019, 16:16
Оценка:  -3
Nesdeshniy
Господь покинул укрию еще до создания оной....
construktor1    31.01.2019, 16:17
Оценка:  +2
construktor1
Сгинь Сатана...
Катилин    31.01.2019, 15:59
Оценка:  -4
Катилин
Так прямо и сказал о кремлёвских претендентах? о.О А кто же Украиной сейчас управляет?)) Есть ещё более кремлёвские?))
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