АП о желании Кирилла приехать в Киев: "Он может мечтать сколько угодно"
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Заявление главы русской церкви Кирилла о намерении приехать в Украину является очередной попыткой повлиять на выборы. Об этом заявил глава департамента по вопросам гуманитарной политики АП Юрий Рубан, передает “Прямой“.
“Я почему-то думаю, что речь идет опять о влиянии России на выборы в Украине. Задействуются все инструменты. Ключевое не то, что он приедет в Украину, он может мечтать сколько угодно“, - говорит чиновник.
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“Он говорит об изменении политической конъюнктуры, говорит о том, что он надеется на смену власти в Украине, что откроет дорогу кремлевским претендентам “, - считает Рубан.
Чиновник подчеркнул, что не Кириллу решать вопросы изменения политической коньюктуры в Украине, как и то, насколько украинцы и россияне “цивилизационно едины“.
Напомним, ранее глава РПЦ патриарх Кирилл заявил, что хотел бы приехать в Киев и помолиться в Киево-Печерской Лавре.
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