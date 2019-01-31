Рабинович: Если бы не Медведчук, страна не обменяла бы ни одного пленного

Если бы не присутствие Виктора Медведчука в переговорном процессе по обмену пленными, Украина не смогла бы обменять ни одного удерживаемого в России гражданина. Об этом в эфире телеканала “112 Украина“ заявил народный депутат, основатель “Оппозиционной платформы – За життя“ Вадим Рабинович.

По его словам, вопрос обмена пленными вообще должен быть исключен из публичной дискуссии, так как лишняя огласка только мешает переговорам.

“Я бы вопрос обмена пленными убрал с повестки дня телевидения, радио и газет. Дал бы спокойно работать группе по освобождению пленных, согласованной всеми сторонами. Она, наделенная полномочиями, до конца года освободила бы их всех, это не проблема. Хотите, чтобы людей освобождали – надо этим заниматься, а не языком болтать. Если наша омбудсмен приезжает в Россию и начинает с порога давать интервью, то она никого не освободит“, – уверен политик.

Он добавил, что его однопартиец, член переговорной группы по обмену пленными с украинской стороны Виктор Медведчук предпринимает все усилия для эффективного процесса обмена пленными, в то время как многие украинские политики только говорят об этом, не участвуя активно в процессе обмена.

“Если хочешь освободить людей, нужно тихо садиться за стол и вести переговоры. Но все же хотят попиариться! Нравится это кому-то или не нравится, но если бы не Виктор Медведчук, мы не обменяли бы ни одного пленного. Он тихо и спокойно делает свою работу и освобождает людей“, – отметил парламентарий.

Основное же возмущение ролью Медведчука в переговорном процессе, добавил лидер “Оппозиционной платформы – За життя“, высказывают те публичные лица, которые больше всего говорят об обмене пленными, не предпринимая никаких усилий для успешности переговоров.

“Эти паразиты, которые губят наших людей в плену, возмущаются, что Медведчук занимается процессом обмена. Несмотря на то, что ему никто спасибо не говорит, он продолжает делать эту работу, и пусть продолжает. Это и есть правильный подход к государственным делам. Повторю еще раз: пленных надо освобождать тихо. Вмешательство политиков с длинными языками губительно для переговоров, я в этом убедился лично“, – подытожил Вадим Рабинович.