В Николаевском морпорту произошел пожар

Вероятной причиной пожара спасатели называют нарушение технологического регламента.

На территории морского порта Николаева около 12.30 произошел пожар.

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Об этом сообщил инженер по пожарной безопасности предприятия, сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций Николаевской области, передает УНИАН,

“Пожар на площади 20 кв. м локализован в 13.20, и в 13.42 ликвидировано. Всего от ГСЧС привлекалось 7 единиц техники и 25 человек личного состава. Также тушение осуществляла служба пожарной безопасности объекта“, - говорится в сообщении.

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Вероятной причиной пожара спасатели называют нарушение технологического регламента. Информации о пострадавших нет.

В морпорту Николаева произошел пожар mk.dsns.gov.ua

Напомним, масштабный пожар на территории киевского радиозавода, расположенного по улице Бориспольской, 9 в Дарницком районе, возникший днем 28 января, был ликвидирован, сообщает столичное управления ГСЧС Украины.