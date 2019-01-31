Россияне создают условия для изгнания украинцев из Крыма - прокуратура

На действия РФ на оккупированном полуострове уже пожаловались в Международный уголовный суд.

Многие депортированные украинцы даже не понимают, что против них совершили преступление EPA/UPG

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В оккупированном Крыму создают специальные условия для того, чтобы выдворить украинских граждан с полуострова. Об этом заявил замглавы управления прокуратуры АР Крым Андрей Андросов, передает УНН.

“Большое количество депортированных, насильно перемещенных или тех, кто является внутренне перемещенными лицами с территории оккупированного полуострова, не понимают, что против них совершено военное преступление“, - отметил он.

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“Россияне создают специальные условия для того, чтобы выдворить украинских граждан, которые на законных основаниях находятся на временно оккупированной территории Крыма“, - подчеркнул Андросов.

По его словам, такими действиями Россия нарушает норму 129 Общего международного права, статью 49 Четвертой Женевской конвенции, а также статьи 7 и 8 Римского статута международного уголовного суда.

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Информационное сообщение о действиях РФ в аннексированном Крыму направили в Международный уголовный суд, добавил Андросов.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия уже выдворила из Крыма более 1000 граждан Украины.