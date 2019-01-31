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В Латвии на 3 месяца запретили Россия РТР из-за антиукраинской пропаганды

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В ряде высказываний озвученных на росТВ усматривают разжигание вражды и ненависти, и при этом уже не имеет значения, против какой именно части людей это направлено.
Ведущий недвусмысленно делал враждебные высказывания против части жителей Украины
Ведущий недвусмысленно делал враждебные высказывания против части жителей Украины
russia.tv

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Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) 31 января принял решение на три месяца запретить ретрансляцию программ российского телеканала Россия РТР на территории страны.

Нарушение обнаружили в передачах Вечер с Владимиром Соловьевым и 60 минут, сообщает LETA.

Так например, в передаче Вечер с Владимиром Соловьевым 22 мая 2018 ведущий недвусмысленно и повторно делал враждебные высказывания против части жителей Украины.

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“Неважно, против какой страны или народа направлены ненависть или разжигание войны, это грубое нарушение закона, против которого NEPLP будет действовать с соответствующей строгостью“, - сказал член NEPLP Патрик Грива.

Также 11 января 2018 в эфире 60 минут российский политик Владимир Жириновский призвал к военным действиям на территории Украины. Подобным образом неоднократно фиксировалось разжигание ненависти к Украинской, утверждение, что украинцы являются отвратительными, бандитами, поясняется в пресс-релизе NEPLP.

Как сообщалось 20 января, в Литве зафиксировали рекордное число украинцев.

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Теги: Россия, вражда, пропаганда, Латвия, Украина
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Комментариев (1)
construktor1    31.01.2019, 16:23
Оценка:  +1
construktor1
Совершенно правильно. Одним штыком меньше...
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