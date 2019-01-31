В Латвии на 3 месяца запретили Россия РТР из-за антиукраинской пропаганды
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Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) 31 января принял решение на три месяца запретить ретрансляцию программ российского телеканала Россия РТР на территории страны.
Нарушение обнаружили в передачах Вечер с Владимиром Соловьевым и 60 минут, сообщает LETA.
Так например, в передаче Вечер с Владимиром Соловьевым 22 мая 2018 ведущий недвусмысленно и повторно делал враждебные высказывания против части жителей Украины.
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“Неважно, против какой страны или народа направлены ненависть или разжигание войны, это грубое нарушение закона, против которого NEPLP будет действовать с соответствующей строгостью“, - сказал член NEPLP Патрик Грива.
Также 11 января 2018 в эфире 60 минут российский политик Владимир Жириновский призвал к военным действиям на территории Украины. Подобным образом неоднократно фиксировалось разжигание ненависти к Украинской, утверждение, что украинцы являются отвратительными, бандитами, поясняется в пресс-релизе NEPLP.
Как сообщалось 20 января, в Литве зафиксировали рекордное число украинцев.