В Киеве пассажиры трамвая унесли с путей внедорожник

Пассажиры трамвая в столице решили не ждать "неудачно" припарковавшегося водителя на внедорожнике и перенесли авто.

Самосуд в Киеве скриншот из видео

В Киеве пассажиры трамвая перенесли припаркованный на путях внедорожник. Инцидент произошел на Дегтяревской, 53.

Об этом сообщает в четверг, 31 января, сообщество Киев Оперативный в Facebook.

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“Пассажиры трамвая на Дегтяревской, 53 решили долго не ждать неудачно припарковавшегося водителя на внедорожнике“, - говорится в сообщении.

Как видно на видео, толпа людей окружила внедорожник, и потянул его в сторону дороги.

При этом в комментариях к ролику пользователи советуют в следующий раз не просто убрать “неудачно“ припаркованное авто с путей, но и перевернуть его на бок или на крышу.

Как сообщалось, в Киеве пожилой зацепер прокатился на троллейбусе.