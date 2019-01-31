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В Киеве пассажиры трамвая унесли с путей внедорожник

Комментариев: 6
Пассажиры трамвая в столице решили не ждать "неудачно" припарковавшегося водителя на внедорожнике и перенесли авто.
Самосуд в Киеве
Самосуд в Киеве
скриншот из видео

В Киеве пассажиры трамвая перенесли припаркованный на путях внедорожник. Инцидент произошел на Дегтяревской, 53.

Об этом сообщает в четверг, 31 января, сообщество Киев Оперативный в Facebook.

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“Пассажиры трамвая на Дегтяревской, 53 решили долго не ждать неудачно припарковавшегося водителя на внедорожнике“, - говорится в сообщении.

Как видно на видео, толпа людей окружила внедорожник, и потянул его в сторону дороги.

При этом в комментариях к ролику пользователи советуют в следующий раз не просто убрать “неудачно“ припаркованное авто с путей, но и перевернуть его на бок или на крышу.

Как сообщалось, в Киеве пожилой зацепер прокатился на троллейбусе.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Киев, пассажиры, парковка, трамвай
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Комментариев (6)
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СухарьОК    31.01.2019, 17:59
Оценка:  -1
СухарьОК
Ну неужели водила такое тупое что совсем не соображает что оно делает,как можно быть таким удодом...
Катилин    31.01.2019, 17:37
Оценка:  -5
Катилин
Может подавать в суд, водитель. То что выиграет с умышленной порчи имущества, (х.з. адвокаты придумают какое), хватит оплатить штрафы за нарушение правил парковки. Если цэевропа, то есть 102, и эвакуатор, а не стадный жлобский инстинкт. Хотя, там процентов 90 село на пидробитках с 2004г., кыяны=))
Глод    31.01.2019, 17:31
Оценка:  +2
Глод
Респект пассажирам трамвая.
Колишній-східняк    31.01.2019, 16:42
Оценка:  +5
Колишній-східняк
Треба було його вверх колесами перекинути. Тоді б краще подіяло...
atos    31.01.2019, 16:39
Оценка:  -9
atos
Европейские нерабы))))
Gagarinn    31.01.2019, 17:33
Оценка:  +2
Gagarinn
А ты бы, лапоть, в портки нассал, правда?
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