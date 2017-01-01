У здания ЦИК в Киеве умер бывший нардеп - СМИ

Посреди улицы у здания Центризбиркома в Киеве скончался депутат Верховной Рады второго созыва.

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В Киеве в четверг, 31 января, посреди улицы у здания Центральной избирательной комиссии умер депутат Верховной Рады второго созыва.

Об этом сообщает Depo.ua.

Известно, что политик направлялся в Центризбирком по своим делам.

“Внезапно мужчине стало плохо, очевидцы вызвали “скорую“, но врачи констатировали его смерть“, - говорится в сообщении.

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По предварительной информации, у экс-нардепа случился сердечный приступ. Мужчине на вид около 60 лет, однако его имя и фамилия не разглашается.

Сейчас на месте работает оперативно-следственная группа полиции.

Напомним, в Черновицкой области в реанимации Путильской райбольницы умерла женщина, которая накануне отравилась спиртовой настойкой.