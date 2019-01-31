Бывший посол Австрии в Косово станет послом в Украине

Всего Совет министров Австрии назначил послов в 15 странах по всему миру.

Читай также: ЕС запустил процедуру против Австрии за новые льготы по детям

На этой неделе Совет министров Австрии назначил новых австрийских дипломатов во главе 15 посольств Австрии по всему миру. Об этом сообщает УНН.

В том числе, был назначен и посол в Украине - Гернот Пфандлер возглавил посольство Австрии в Киеве. Ранее он занимал должность посла Австрии в Косово.

Читай также: В Австрии подросткам младше 18 запретили курить и вейпить

Кроме того, были назначены послы в Турции, Греции, Судане, Австралии, ряде стран Западной Африки, Люксембурге, Косово, Македонии, Эстонии, Израиле, Ливии, миссии при ООН, в США и Хорватии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве приступил к работе новый посол Японии в Украине.