Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Бывший посол Австрии в Косово станет послом в Украине

Комментариев: 1
Всего Совет министров Австрии назначил послов в 15 странах по всему миру.
Австрия назначила нового посла в Украине
Австрия назначила нового посла в Украине
twitter.com/gepec14

Читай также: ЕС запустил процедуру против Австрии за новые льготы по детям

На этой неделе Совет министров Австрии назначил новых австрийских дипломатов во главе 15 посольств Австрии по всему миру. Об этом сообщает УНН.

В том числе, был назначен и посол в Украине - Гернот Пфандлер возглавил посольство Австрии в Киеве. Ранее он занимал должность посла Австрии в Косово.

Читай также: В Австрии подросткам младше 18 запретили курить и вейпить

Кроме того, были назначены послы в Турции, Греции, Судане, Австралии, ряде стран Западной Африки, Люксембурге, Косово, Македонии, Эстонии, Израиле, Ливии, миссии при ООН, в США и Хорватии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве приступил к работе новый посол Японии в Украине.

 

Поделись:
Теги: Австрия, Украина, посол, дипломатия, назначение, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Катилин    31.01.2019, 17:18
Оценка:  0
Катилин
Косово это Сербия, а Украина это русские, немножко оскотинившиеся правда - это излечимо, как показывает история))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь