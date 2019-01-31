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"Учились у безбожников": Путин обещал защитить права верующих в Украине

Комментариев: 28
Россия одновременно обещает не вмешиваться и реагировать на "нарушение свободы вероисповедания" в Украине.
Путин обещает защитить право на свободу вероисповедания в Украине
Путин обещает защитить право на свободу вероисповедания в Украине
EPA/UPG

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти России считают недопустимым вмешательства в церковные дела, но оставляют за собой право реагировать и делать все для защиты свободы вероисповедания в Украине. Об этом сообщает Интерфакс.

“Мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем более в соседней суверенной стране. Тем не менее, оставляем за собой право реагировать и делать все для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповедания“, - заявил Путин.

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Он подчеркнул, что ранее “братские“ межцерковные союзы “объединяли, сближали народы“, способствовали развитию отношений между странами.

“К сожалению, мы видим и другие примеры, когда спекуляции, политиканство, паразитирование на вопросах религиозной жизни ведут к разобщению людей, провоцируют злобу и нетерпимость“, - подчеркнул президент РФ.

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“Именно такой проект, не имеющий отношения к вере, а насквозь фальшивый, завязанный на борьбу за власть, реализуется сегодня в Украине“, - считает он.

Лидер Кремля выразил сожаление в связи с тем, что в “церковный раскол“ в Украине был вовлечен Константинополь. 

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“По сути, происходит грубое вмешательство в церковную жизнь. Его инициаторы, словно учились у безбожников прошлого века, которые изгоняли верующих из храмов, травили и преследовали священнослужителей“, - заявил Путин.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что между Украиной и Россией нет никакой войны.

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Теги: РФ, Путин, Украина, ПЦУ, религия, православие, РПЦ
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Комментариев (29)
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Boxerogos    31.01.2019, 18:01
Оценка:  -3
Boxerogos
Пара потрохоботов с умалишённой бабушкой Виолеттой во главе под кучей разных ников победоносно обосралась.Значит Путин всё правильно сказал!)))))))))
WTF2wtf    31.01.2019, 18:03
Оценка:  -1
WTF2wtf
Твой ботоксный царек просто упоротое говно ...
Хотя ты сам такой же украинофоб, как и это чмо
Woodbrother    31.01.2019, 17:56
Оценка:  +3
Woodbrother
На фотке клон путена совсем не похожий. Видны следы многочисленной пластики.
Катилин    31.01.2019, 17:48
Оценка:  -7
Катилин
Не очкуйте, вас никто не обидит, так поговорят для красоты. Хотя больные поверят, что это 1000-е вторжение на украинские просторы готовится по всем очевидным острому бандеровскому взгляду признакам, и уже подготовленны статьи о новой отбитой атаке российськых агрэсорив на 1+1, иств и пр. каналах))
WTF2wtf    31.01.2019, 17:51
Оценка:  +4
WTF2wtf
Путинские анцики уже "обидели" миллионы граждан Украины своей оккупацией, сделав их нищими и бесправными заложниками ... а тысячи граждан Украины просто убив в процессе этих "путинских нововведений" (((((
Woodbrother    31.01.2019, 17:52
Оценка:  +2
Woodbrother
Очкует ваша кремлевская власть. Свежие санкции завалят гнилую россию. И это прекрасно.
weightless    31.01.2019, 17:37
Оценка:  +5
weightless
А еще можно на Манхеттен отправиться,
защищать православных РПЦЗ,
но Волотька что-то очкует
ВосставшийИзБана    31.01.2019, 17:28
Оценка:  +7
ВосставшийИзБана
А что там с Курильскими островами? Как их защищать будете?
Woodbrother    31.01.2019, 17:30
Оценка:  +2
Woodbrother
Никак их защищать не будут. Просто нечем их защищать. ТОФ находится в похабном состоянии, к тому же китайцам Сибири никакие рассейские войны не нужны.
Катилин    31.01.2019, 17:43
Оценка:  -7
Катилин
Керченский мост это фейк и у Россиии просто нет денег его построить, а ну и технологий. Так весело вас читать обоих=))
WTF2wtf    31.01.2019, 17:49
Оценка:  +4
WTF2wtf
До российской оккупации Крым вообще без моста нормально жил.
Но вот на оккупированный Донбасс Путин явно денег зажал ... нах вообще тогда его захватывал? Чтобы сделать миллионы местных бесправными рабами?
И что в этом вообще смешного? Это просто дебильно с такого ржать ... (((
Woodbrother    31.01.2019, 17:51
Оценка:  +1
Woodbrother
Катилин - если у вас память хорошая, вы должны помнить что я писал, что мост типа построят, но он будет не долговечным. Уже сейчас все трескается и разваливается. И это еще не было хорошей зимы с ледяными торосами.
Катилин    31.01.2019, 17:58
Оценка:  -1
Катилин
втф - Донбасс это не Россия, поэтому туда деньги не вливаются. Будет Референдум - будут думать, но Референдум там невозможен т.к. это территория Украины. Помочь чем могут - да, помогают, но деньги должны себя окупать. Такие уж законы рынка.
Катилин    31.01.2019, 18:00
Оценка:  -1
Катилин
Я лично ещё не был на мосту, но видел кучу передач на украинском телевидении и дебатов между политиками и ведущими инженерами, что его построить нереально, что бла-бла-бла - всю дорогу пока он "не строился". И то что он трещит уже не верю, ну вот никак, потому что его не построили даже))
WTF2wtf    31.01.2019, 18:05
Оценка:  0
WTF2wtf
Референдум россия уже проводила там в мае 2014-го, сразу вслед за крымским военизированным цирком ... только Донбасс вовочке нах не нужен в качестве нормальных граждан, он для него просто дешевый расходник и недостоин нормального содержания, как все теперь видят (((
Грибус    31.01.2019, 17:22
Оценка:  0
Грибус
Кремль больше всех заинтересован в пропаганде православия в Украине. Это то, что якобы объединяет, российские и украинский народы. К счастью не все из нас православные, а это твердая гарантия, что кремлевские планы не такие уж и перспективные.
Грибус    31.01.2019, 17:29
Оценка:  +1
Грибус
Я бы даже сказал, с большой уверенностью, что в Кремле панически боятся вытеснения православия. Это так же очевидно, как божий день. Это их страх и их ошибка.
Woodbrother    31.01.2019, 17:29
Оценка:  +1
Woodbrother
После 2014 года никого эти планы объединения больше не интересуют. К тому же кремль любит православных убивать. Грузия - православная страна. Два раза россия убивала мирное население этой страны во время своих агрессий. Украина - страна православная, в Молдове много православных. И че ?
Грибус    31.01.2019, 17:34
Оценка:  +1
Грибус
А кто вам сказал, что кремль не строит планы на будущее? Кремль считает православие своей религией и пойдет на все, что бы распространять ее и пользоваться этим. Украина к счастью не только православная и пора это уже начать понимать.
Woodbrother    31.01.2019, 17:42
Оценка:  0
Woodbrother
Сама россия - не православная страна. И дело здесь не только в гундяевской секте. Мусульман на россии объективно больше, плюс очень много буддистов.
Грибус    31.01.2019, 17:52
Оценка:  -1
Грибус
"Сама россия - не православная страна." Это вы пишите в статье, где кремлевский вождь рассуждает о защите православия...
В любом случае, я думаю всем все ясно и очевидно, по поводу православия.
Woodbrother    31.01.2019, 17:54
Оценка:  0
Woodbrother
Грибус - при совке на рсфср русских было где то примерно 20%. После затяжного коленовстана, вызванного развалом совка, русских на россии осталось где то примерно процентов 10-12 не более. Мусульманам ваше праволсавие и даром не надо. Именно поэтому гундяев так и психует.
Грибус    31.01.2019, 18:01
Оценка:  0
Грибус
Слово"русские" это выдумка коммунистов. В украинском языке даже нет такого слова, есть слово "роciяни", как и в других языках. Меня не волнует состояние православия в россии, я не считаю себя православным, что бы переживать на этот счет. Но то, что этим обеспокоены в кремле это очень очевидные вещи.
Woodbrother    31.01.2019, 17:21
Оценка:  +6
Woodbrother
А шо, на россии еще остались желающие помереть за путена ?
weightless    31.01.2019, 17:18
Оценка:  +9
weightless
Волотька, ты лучше Мадуро защищай,
иначе без кокса останешься
vicinq    31.01.2019, 17:16
Оценка:  +10
vicinq
Оть....сь лапти от Украины . Займитесь решением своих проблем товариш ху..ло и черти ОТ....сь кремлевские гниды от Украины.
Letohradek    31.01.2019, 17:12
Оценка:  +6
Letohradek
Этот кремлевский говнюк оставляет за собой право реагировать и делать все для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповедания ....
Уже ни хрена не выйдет! Сунутся свинорусы в Украину, "для защиты прав", отгребут, как отгребают на Луганде!
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