"Учились у безбожников": Путин обещал защитить права верующих в Украине

Россия одновременно обещает не вмешиваться и реагировать на "нарушение свободы вероисповедания" в Украине.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти России считают недопустимым вмешательства в церковные дела, но оставляют за собой право реагировать и делать все для защиты свободы вероисповедания в Украине. Об этом сообщает Интерфакс.

“Мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем более в соседней суверенной стране. Тем не менее, оставляем за собой право реагировать и делать все для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповедания“, - заявил Путин.

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Он подчеркнул, что ранее “братские“ межцерковные союзы “объединяли, сближали народы“, способствовали развитию отношений между странами.

“К сожалению, мы видим и другие примеры, когда спекуляции, политиканство, паразитирование на вопросах религиозной жизни ведут к разобщению людей, провоцируют злобу и нетерпимость“, - подчеркнул президент РФ.

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“Именно такой проект, не имеющий отношения к вере, а насквозь фальшивый, завязанный на борьбу за власть, реализуется сегодня в Украине“, - считает он.

Лидер Кремля выразил сожаление в связи с тем, что в “церковный раскол“ в Украине был вовлечен Константинополь.

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“По сути, происходит грубое вмешательство в церковную жизнь. Его инициаторы, словно учились у безбожников прошлого века, которые изгоняли верующих из храмов, травили и преследовали священнослужителей“, - заявил Путин.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что между Украиной и Россией нет никакой войны.