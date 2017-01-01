Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Одессой задержали бандитов, устроивших погром в магазине

Комментариев: 0
Правоохранители вводили план Перехват.
Злоумышленников удалось задержать
Злоумышленников удалось задержать
dumskaya.net

В Одесской области сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в нападении на супружескую пару — владельцев магазина в селе Яровое Тарутинского района.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на источники.

Читай также: Конкуренция по-одесски: супермаркет разгромили на глазах у покупателей

Сегодня днем в полицию поступило сообщение о том, что трое неизвестных зашли в магазин, положили на пол хозяев, разгромили прилавки, после чего скрылись на автомобиле BMW X5.

Правоохранители тут же ввели план Перехват, на дороге между Арцизом и Тарутино выставили блокпост. В итоге подозреваемых задержали сотрудники Арцизского ОП. Сейчас проводятся следственные действия.

Как сообщалось 20 декабря, в Днепре хулиганы избили охранника супермаркета.

Поделись:
Теги: магазин, Одесская область, бандиты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь