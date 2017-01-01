Под Одессой задержали бандитов, устроивших погром в магазине

Правоохранители вводили план Перехват.

В Одесской области сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в нападении на супружескую пару — владельцев магазина в селе Яровое Тарутинского района.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на источники.

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Сегодня днем в полицию поступило сообщение о том, что трое неизвестных зашли в магазин, положили на пол хозяев, разгромили прилавки, после чего скрылись на автомобиле BMW X5.

Правоохранители тут же ввели план Перехват, на дороге между Арцизом и Тарутино выставили блокпост. В итоге подозреваемых задержали сотрудники Арцизского ОП. Сейчас проводятся следственные действия.

Как сообщалось 20 декабря, в Днепре хулиганы избили охранника супермаркета.