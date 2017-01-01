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Топ-чиновника Госгеокадастра Львова поймали на взятке 32 тысячи долларов

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Чиновник требовал 65 тысяч долларов за решение земельного вопроса.
Мужчину задержали при получении первой части взятки
Мужчину задержали при получении первой части взятки
npu.gov.ua

Во Львове полиция разоблачила на взятке одного из руководителей областного управления Госгеокадастра.

Об этом в четверг, 31 января, сообщается на сайте Нацполиции.

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Так, в рамках уголовного производства было установлено, что один из руководителей указанного учреждения пообещал гражданину решить в его пользу земельный вопрос только в случае предоставления ему 65 тысяч долларов США неправомерной выгоды.

“31 января руководителя ГУ Госгеокадастра во Львовской области задержали во время получения им первого “транша“. В автомобиле правонарушителя правоохранители изъяли 32,5 тысячи долларов США, полученных в качестве взятки“, - сообщили в полиции.

Задержали чиновника вблизи админздания областного управления Госгеокадастра.

Открыто уголовное производство.

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Напомним, в Киеве правоохранители задержали двух женщин, которые предложили взятку в размере тысячи долларов следователю полиции. 

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Теги: Львов, взятка, фото, чиновники, задержание, Госгеокадастр
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Источник: korrespondent.net

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