Супрун выступила за легализацию марихуаны

И.о. главы Минздрава считает, что доступ пациентов к каннабису, как медпрепарату - это их право.

Доступ пациентов к препаратам на основе каннабиса - это реализация их права на медицинскую помощь. Важно поддержать легализацию применения медицинского каннабиса в научных целях и медицине.

Об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в соцсети Facebооk.

“Оправдано ли такое использование каннабиса в медицинских и научных целях? Ученые, врачи и пациенты по всему миру говорят, что да“, - подтвердила Супрун.

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И.о. министра объяснила, что медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний. Поэтому использовать его в медицине, конечно с определенными оговорками, нормальная мировая практика.

“Медицинский каннабис имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов, и разрешен, например, в 25 штатах США, Австралии, Канаде, его использование давно урегулировано во многих европейских странах. В Израиле, Румынии, Македонии и Пуэрто Рико каннабис запрещен, однако разрешен в случаях неизлечимых болезней“, - рассказала Супрун.

И.о. министра отметила ситуацию в Украине с полным запретом использования медицинского каннабиса в лечебных и научных целях. Хотя применение таких препаратов помогло бы почти двум миллионам граждан, страдающим от хронической боли и других расстройств.

Она также перечислила способы потребления каннабиноидов: масла, таблетки, мази, курение и вапоризация. Детям при эпилепсии прописывают пероральный прием каннабиноидов.

Как сообщалось 29 января, в США врач прописал четырехлетнему ребенку печенье с каннабисом.