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Супрун выступила за легализацию марихуаны

Комментариев: 8
И.о. главы Минздрава считает, что доступ пациентов к каннабису, как медпрепарату - это их право.
Медицинский каннабис имеет и побочные эффекты
Медицинский каннабис имеет и побочные эффекты
pixabay.com

Доступ пациентов к препаратам на основе каннабиса - это реализация их права на медицинскую помощь. Важно поддержать легализацию применения медицинского каннабиса в научных целях и медицине.

Об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в соцсети Facebооk.

“Оправдано ли такое использование каннабиса в медицинских и научных целях? Ученые, врачи и пациенты по всему миру говорят, что да“, - подтвердила Супрун.

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И.о. министра объяснила, что медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний. Поэтому использовать его в медицине, конечно с определенными оговорками, нормальная мировая практика.

“Медицинский каннабис имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов, и разрешен, например, в 25 штатах США, Австралии, Канаде, его использование давно урегулировано во многих европейских странах. В Израиле, Румынии, Македонии и Пуэрто Рико каннабис запрещен, однако разрешен в случаях неизлечимых болезней“, - рассказала Супрун.

И.о. министра отметила ситуацию в Украине с полным запретом использования медицинского каннабиса в лечебных и научных целях. Хотя применение таких препаратов помогло бы почти двум миллионам граждан, страдающим от хронической боли и других расстройств.

Она также перечислила способы потребления каннабиноидов: масла, таблетки, мази, курение и вапоризация. Детям при эпилепсии прописывают пероральный прием каннабиноидов.

Как сообщалось 29 января, в США врач прописал четырехлетнему ребенку печенье с каннабисом.

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Теги: наркотики, каннабис, марихуана, конопля, Супрун
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Комментариев (8)
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korvin_ral    31.01.2019, 17:54
Оценка:  +1
korvin_ral
Ну хоть кто-то идёт в нужном направлении.
Boxerogos    31.01.2019, 17:51
Оценка:  +1
Boxerogos
Теперь понятно что это американское ОНО употребляет...
ЯR    31.01.2019, 17:45
Оценка:  +1
ЯR
Совершенно справедливо. Лучше поздно, чем никогда.
weightless    31.01.2019, 17:42
Оценка:  0
weightless
Уля, этот рынок уже поделен,
Вас там не ждут)
ЯR    31.01.2019, 17:46
Оценка:  +1
ЯR
Дададада, и в НАТО и в ЕС нас не ждут и вообще и так далее
ВосставшийИзБана    31.01.2019, 17:40
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Ну вот с этого бы и начинала! Всем все сразу было бы понятно.
ЯR    31.01.2019, 17:47
Оценка:  +1
ЯR
да и всем сразу ясно кто тут прокремлевский, а кто действительно нет, вот вам тест с легализацией.
dinops    31.01.2019, 17:38
Оценка:  +3
dinops
Она её и так коробками курит
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