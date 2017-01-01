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Силовикам разрешили покупать вооружение в обход Укроборонпрома

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Президент подписал Закон по оптимизации закупки иностранной продукции оборонного назначения.
Госзаказчики получают право на импорт товаров военного назначения
Госзаказчики получают право на импорт товаров военного назначения
gp.gov.ua

Президент Петр Порошенко подписал закон, который разрешает силовым структурам не привлекать Укроборонпром при импорте товаров военного назначения.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

“Вооруженные силы давно этого ждали, правительство это поддержало и Верховная Рада сделала решительный шаг“, - подчеркивается в сообщении со ссылкой на президента.

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Законом определяется, что государственные заказчики по оборонному заказу являются субъектами внешнеэкономической деятельности и субъектами осуществления международных передач товаров.

Госзаказчики по государственному оборонному заказу получают полномочия на право осуществления импорта товаров военного назначения и товаров, содержащих сведения, которые составляют государственную тайну, по решению Кабинета Министров.

Как сообщалось 24 января, бойцы ВСУ на Донбассе используют пулемет 1910 года.

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Теги: Укроборонпром, вооружение, армия, ВСУ
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