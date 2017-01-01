Силовикам разрешили покупать вооружение в обход Укроборонпрома
Президент Петр Порошенко подписал закон, который разрешает силовым структурам не привлекать Укроборонпром при импорте товаров военного назначения.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
“Вооруженные силы давно этого ждали, правительство это поддержало и Верховная Рада сделала решительный шаг“, - подчеркивается в сообщении со ссылкой на президента.
Читай также: Оружие, разрушающее электросети врага: Документы переданы Украиной Саудовской Аравии
Законом определяется, что государственные заказчики по оборонному заказу являются субъектами внешнеэкономической деятельности и субъектами осуществления международных передач товаров.
Госзаказчики по государственному оборонному заказу получают полномочия на право осуществления импорта товаров военного назначения и товаров, содержащих сведения, которые составляют государственную тайну, по решению Кабинета Министров.
Как сообщалось 24 января, бойцы ВСУ на Донбассе используют пулемет 1910 года.